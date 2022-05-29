Где смотреть «Спартак» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 29 мая

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России.
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- Игра состоится в воскресенье, 29 мая.
- Встреча пройдет на стадионе «Лужники».
- Начало – в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Динамо
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч Спартак – Динамо
- Победа «Спартака» – 2.90
- Ничья – 3.30
- Победа «Динамо» – 2.55
Источник: Бомбардир.ру