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Сычев: «Я почти поверил в антиспартаковский заговор»

Бывший форвард «Спартака» Дмитрий Сычев оценил выступление команды в этом сезоне.

– Как вам «Спартак» в этом сезоне?

– Неоднозначный сезон. Думаю, это не тот результат, который хотели видеть болельщики в год столетия команды. «Спартак» весь год кидало то вверх, то вниз. Постоянные жалобы на судейство – на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба.

Но в «Спартаке» сложно работать. Паоло Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за пол сезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть. Но местами они показывали симпатичный, яркий футбол.

  • «Спартак» финишировал в РПЛ 10-м.
  • 29 мая команда сыграет с «Динамо» в финале Кубка России.
  • Если «Спартак» уступит «Динамо», то команду покинет главный тренер Паоло Ваноли.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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27.05.2022 23:11
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