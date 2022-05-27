Сычев: «Я почти поверил в антиспартаковский заговор»

Бывший форвард «Спартака» Дмитрий Сычев оценил выступление команды в этом сезоне.
– Как вам «Спартак» в этом сезоне?
– Неоднозначный сезон. Думаю, это не тот результат, который хотели видеть болельщики в год столетия команды. «Спартак» весь год кидало то вверх, то вниз. Постоянные жалобы на судейство – на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба.
Но в «Спартаке» сложно работать. Паоло Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за пол сезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть. Но местами они показывали симпатичный, яркий футбол.
- «Спартак» финишировал в РПЛ 10-м.
- 29 мая команда сыграет с «Динамо» в финале Кубка России.
- Если «Спартак» уступит «Динамо», то команду покинет главный тренер Паоло Ваноли.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Sport24