Сычев: «Я почти поверил в антиспартаковский заговор»

Бывший форвард «Спартака» Дмитрий Сычев оценил выступление команды в этом сезоне.

– Как вам «Спартак» в этом сезоне?

– Неоднозначный сезон. Думаю, это не тот результат, который хотели видеть болельщики в год столетия команды. «Спартак» весь год кидало то вверх, то вниз. Постоянные жалобы на судейство – на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба.

Но в «Спартаке» сложно работать. Паоло Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за пол сезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть. Но местами они показывали симпатичный, яркий футбол.

«Спартак» финишировал в РПЛ 10-м.

29 мая команда сыграет с «Динамо» в финале Кубка России.

Если «Спартак» уступит «Динамо», то команду покинет главный тренер Паоло Ваноли.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?