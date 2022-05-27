«Давайте о грустном потом». Шунин прокомментировал новости об уходе Шварца из «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин перед финалом Кубка России против «Спартака» ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера Сандро Шварца. Его планирует назначить «Герта».

«Новости про уход Шварца? Не хочу на эту тему разговаривать. Давайте после финала. Сначала – матч со «Спартаком», потом будем разговаривать о грустном. Если уж так будет», – сказал Шунин.

«Динамо» и «Спартак» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».

Шварц работает в России с осени 2020 года.

Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?