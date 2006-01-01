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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

«Химки» наказаны запретом на регистрацию новичков. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.

Подмосковный клуб не рассчитался с «Чертаново» за переход Артема Соколова.

«Обязать «Химки» выплатить задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста от 22 июня 2021 года (условную трансферную выплату) в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу.

Обязать «Химки» выплатить неустойку за просрочку осуществления трансферной выплаты по день фактического расчета включительно», – говорится в пресс-релизе РФС.

В качестве обеспечительной меры в отношении клуба применен запрет на регистрацию новых футболистов. Он будет снят после исполнения обязательств перед «Чертаново».

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Источник: сайт РФС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +64747

    portero 43 минуты назад

    там и долги по зарплате имеются, петушков брехун и вор....

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    Рейтинг: +10726

    alex1951 > portero 12 минут назад

    А раз так ,то - голодный человек не может думать о работе....!
    .......Где Сталин?Воскресите Сталина!

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    Рейтинг: +10726

    alex1951 1 час назад

    Позвольте каламбур...)))
    ,,Химкам,, запретили химичить.Состав ,,химий,, не тот))))))))

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    Рейтинг: +3244

    Enter2006 1 час назад

    Эй, Терюшков, ты где? Или уже "сдал" Химки перед решающим матчем? Едросня млин...

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