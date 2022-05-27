РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

«Химки» наказаны запретом на регистрацию новичков. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.

Подмосковный клуб не рассчитался с «Чертаново» за переход Артема Соколова.

«Обязать «Химки» выплатить задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста от 22 июня 2021 года (условную трансферную выплату) в течение 21 календарного дня с момента вступления настоящего решения в силу.

Обязать «Химки» выплатить неустойку за просрочку осуществления трансферной выплаты по день фактического расчета включительно», – говорится в пресс-релизе РФС.

В качестве обеспечительной меры в отношении клуба применен запрет на регистрацию новых футболистов. Он будет снят после исполнения обязательств перед «Чертаново».

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