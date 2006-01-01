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Галактионов возглавит «Нижний Новгород» вместо Кержакова («РБ Спорт»)

Михаил Галактионов близок к назначению на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

Велика вероятность, что 38-летний специалист будет совмещать должности в клубе и молодежной сборной России.

«В ближайшее время РФС сделает заявление о моем ближайшем будущем», – сказал Галактионов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2632

    Беспонтий 1 час назад

    значит санечке в сочи вакантное место корячится вместо федотова

    цирковые они не дают скучать

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    Рейтинг: +2006

    spam2009 > Беспонтий 1 час назад

    а блин, ну да, забыл есть ведь еще Дынамо Сочи. Совсем про них забыл. Ты прав. Я про оленьбург подумал

    0
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    Рейтинг: +2006

    spam2009 1 час назад

    Значит Кержаков будет тренировать Оренбург в РПЛ, жаль Уфу))). Хотя нет, Уфу как раз не жаль!!!

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