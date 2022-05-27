Галактионов возглавит «Нижний Новгород» вместо Кержакова («РБ Спорт»)

Михаил Галактионов близок к назначению на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».
Велика вероятность, что 38-летний специалист будет совмещать должности в клубе и молодежной сборной России.
«В ближайшее время РФС сделает заявление о моем ближайшем будущем», – сказал Галактионов.
- «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
- Команду сейчас тренирует Александр Кержаков.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «РБ Спорт»