Джеррард работает над приглашением Суареса в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» не утратила интерес к бывшему нападающему «Атлетико» Луису Суаресу.
Над приглашением 35-летнего форварда лично работает главный тренер английской команды Стивен Джеррард.
Ранее уругваец и англичанин вместе выступали за «Ливерпуль».
- Суарес – свободный агент.
- Он покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.
- В составе мадридцев футболист забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.
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Источник: твиттер Николо Скиры