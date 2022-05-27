Главные новости дня. Абрамович продал «Челси», Шварц близок к уходу в «Герту»

«Вест Хэм» не собирается выкупать Крала у «Спартака»

Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера РПЛ в мае

«Сочи», «Динамо» и «Локомотив» интересуются Оздоевым

Старт нового сезона РПЛ могут перенести на две недели из-за сложностей с системой Fan ID

«Реал» готов заплатить «Милану» 120 миллионов за Леау

Федотов – основной кандидат на замену Шварцу в «Динамо». ЦСКА также начал переговоры с ним. «Сочи» хочет сохранить тренера

Долги «Химок» вновь достигли 350 миллионов рублей («Матч ТВ»)

Официально: «Челси» продан консорциуму Боли. Абрамович больше не владеет клубом

Слуцкий собирается работать с «Рубином» в ФНЛ, несмотря на возможность уйти из клуба без компенсации

«Герта» договорилась со Шварцем. Он расторгнет контракт с «Динамо» после финала Кубка (Kicker)

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?