«Реал» готов заплатить «Милану» 120 миллионов за Леау

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау может перейти в «Реал».

По информации La Gazzetta dello Sport, мадридский клуб готов заплатить за 22-летнего португальца 120 миллионов евро.

После срыва сделки по нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе Леау стал главной трансферной целью «Реала» на летнее трансферное окно.

Португалец забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах сезона Серии А.

Он признан MVP турнира.

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года.

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