«Реал» готов заплатить «Милану» 120 миллионов за Леау

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау может перейти в «Реал».
По информации La Gazzetta dello Sport, мадридский клуб готов заплатить за 22-летнего португальца 120 миллионов евро.
После срыва сделки по нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе Леау стал главной трансферной целью «Реала» на летнее трансферное окно.
- Португалец забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах сезона Серии А.
- Он признан MVP турнира.
- Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: La Gazzetta dello Sport