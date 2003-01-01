Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Официально: «Челси» продан консорциуму Боли. Абрамович больше не владеет клубом

Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боли приобрел «Челси». Сделка закрыта и официально подтверждена.

Россиянин Роман Абрамович больше не владеет клубом.

  • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов.
  • Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.
  • Абрамович владел клубом с 2003 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Власти Португалии разрешили Абрамовичу продать «Челси» 7
Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» – в символической сборной худших игроков сезона АПЛ по версии ESPN 5
Названа символическая сборная лучших игроков сезона АПЛ по версии ESPN 3
Источник: телеграм-канал Василия Конова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:51
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +12548

    playsh 1 час назад

    С освобождением тебя,Рома, от этих сраных пут англосаксонцев.Сама команда тебя никогда не забудет.Вот посмотрите,придёт время и на стадионе Челси будет стоять бюст или памятник Абрамовичу от благодарных болельщиков и самой команды.Зуб даю.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +386

    fakeid > playsh 1 час назад

    скорее всего да. чего не скажешь о федуне)

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +900

    Лфшт > fakeid 50 минут назад

    Федуна хочется закопать подальше от стадиона и его шалаву туда же

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11