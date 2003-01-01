С освобождением тебя,Рома, от этих сраных пут англосаксонцев.Сама команда тебя никогда не забудет.Вот посмотрите,придёт время и на стадионе Челси будет стоять бюст или памятник Абрамовичу от благодарных болельщиков и самой команды.Зуб даю.
Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боли приобрел «Челси». Сделка закрыта и официально подтверждена.
Россиянин Роман Абрамович больше не владеет клубом.
- Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов.
- Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.
- Абрамович владел клубом с 2003 года.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?