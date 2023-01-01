ЦСКА начал переговоры с Федотовым («Чемпионат»)

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить ЦСКА.

По информации «Чемпионата», руководство московского клуба начало переговоры с 55-летним тренером. Из-за этого Федотов не спешит подписывать новый контракт с «Сочи».

Сообщалось, что Алексей Березуцкий уйдет из ЦСКА.

Контракт Федотова с «Сочи» истекает летом.

Помимо ЦСКА им интересуются «Спартак» и «Динамо».

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