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ЦСКА начал переговоры с Федотовым («Чемпионат»)

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить ЦСКА.

По информации «Чемпионата», руководство московского клуба начало переговоры с 55-летним тренером. Из-за этого Федотов не спешит подписывать новый контракт с «Сочи».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +24301

    bset 16 минут назад

    Ну Федотов показал себя вполне неплохим тренером

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    Рейтинг: +243

    Slavan62 17 минут назад

    Сделает глупость

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  • ...
    Рейтинг: +24698

    vladimir-7 50 минут назад

    Скорее всего, это желание Ореха.

    3
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    Рейтинг: +615

    dim29 > vladimir-7 30 минут назад

    Согласен,интуиция подсказывает,что этот деятель-ЛАФ номер 2

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