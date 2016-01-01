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Березуцкий покинет пост тренера ЦСКА. Перед командой стоит задача выиграть следующий сезон РПЛ (Илья Казаков)

В ЦСКА вскоре сменится главный тренер. Это нужно под задачу на следующий сезон.

«У ЦСКА будет новый тренер, хотя братья отработали достойно. Кто? Есть один слух, расскажу к вечеру.

Задача – чемпионство. Если все задуманное на лето сложится, думаю, претендовать реально», – написал бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

  • Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА с прошлого года.
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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Сегодня, 11:26
Комментарии9
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    Рейтинг: +1254

    balam 13 минут назад

    вроде нормально отработал.удачи братьям в карьере

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    Рейтинг: +16254

    paracetamol 20 минут назад

    С братаном поменяют.

    0
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    Рейтинг: +15680

    Cleaner 1 час назад

    Уход Березуцких будет полезен команде. Только Слуцкого обратно не звать!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +49886

    MaxRnD > Cleaner 1 час назад

    А чо так ? Молодой, перспективный, подающий надежды ....

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    Рейтинг: +15680

    Cleaner > MaxRnD 53 минуты назад

    Забирайте себе вместо Кучерявого. Сразу чемпионами станете!...)))

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    Рейтинг: +49886

    MaxRnD > Cleaner 4 минуты назад

    У нас ни овса, ни табуреток - не потянем ...

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    Рейтинг: +69127

    insider_retro 2 часа назад

    Сумбурный сезон, безусловно, усугубила тренерская чехарда...
    На финише, вместо рывка, расслабили булки и скатились...
    Березуцкий явно не справился, а некоторые текущие успехи, вряд ли являлись его заслугой...

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    Рейтинг: +24659

    vladimir-7 > insider_retro 40 минут назад

    Березуцкому дали мало времени для работы гл. тренером, надо было
    давно выгнать Ганчаренко из ЦСКА и не тратить время на поиск тренера
    (Олича), а сразу назначить братьев Березуцких и дать им возможность
    проявить себя за продолжительный срок.

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    Рейтинг: +860

    Hoahin 2 часа назад

    А с какими игроками чемпиёнство брать хотите? Пол состава разбежалось.

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