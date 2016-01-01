Березуцкий покинет пост тренера ЦСКА. Перед командой стоит задача выиграть следующий сезон РПЛ (Илья Казаков)

вроде нормально отработал.удачи братьям в карьере
В ЦСКА вскоре сменится главный тренер. Это нужно под задачу на следующий сезон.
«У ЦСКА будет новый тренер, хотя братья отработали достойно. Кто? Есть один слух, расскажу к вечеру.
Задача – чемпионство. Если все задуманное на лето сложится, думаю, претендовать реально», – написал бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.
- Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА с прошлого года.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?