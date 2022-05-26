Старт нового сезона РПЛ могут перенести на две недели из-за сложностей с системой Fan ID

Старт чемпионата России может быть перенесен на две недели.
По информации «РБ Спорт», 17 июля – наиболее вероятная дата старта нового сезона РПЛ. Суперкубок России состоится, скорее всего, 9 июля.
Однако, старт сезона может быть отложен на две недели – на 29 июля – из-за сложностей с реализацией проекта Fan ID.
- Fan ID начнет действовать в РПЛ в тестовом режиме с июля.
- Госдума приняла закон в декабре.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
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Источник: «РБ Спорт»