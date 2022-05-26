Старт нового сезона РПЛ могут перенести на две недели из-за сложностей с системой Fan ID

Старт чемпионата России может быть перенесен на две недели.

По информации «РБ Спорт», 17 июля – наиболее вероятная дата старта нового сезона РПЛ. Суперкубок России состоится, скорее всего, 9 июля.

Однако, старт сезона может быть отложен на две недели – на 29 июля – из-за сложностей с реализацией проекта Fan ID.

Fan ID начнет действовать в РПЛ в тестовом режиме с июля.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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