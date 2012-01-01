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Старт нового сезона РПЛ могут перенести на две недели из-за сложностей с системой Fan ID

Старт чемпионата России может быть перенесен на две недели.

По информации «РБ Спорт», 17 июля – наиболее вероятная дата старта нового сезона РПЛ. Суперкубок России состоится, скорее всего, 9 июля.

Однако, старт сезона может быть отложен на две недели – на 29 июля – из-за сложностей с реализацией проекта Fan ID.

  • Fan ID начнет действовать в РПЛ в тестовом режиме с июля.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +24691

    vladimir-7 9 минут назад

    Перенос вам не поможет.

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    Рейтинг: +13637

    Fusballer 1 час назад

    Ещё не внедрили, а уже сложности начались.

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