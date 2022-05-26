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«Сочи» готов продлить контракт с Федотовым на улучшенных условиях

Руководство «Сочи» хочет сохранить главного тренера команды Владимира Федотова.

Клуб готов обсудить с 55-летним специалистом новый контракт на улучшенных условиях.

Действующее соглашение между сторонами истекает грядущим летом.

  • Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала 2-й в РПЛ.
  • В услугах тренера заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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26.05.2022 22:45
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