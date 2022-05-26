«Сочи» готов продлить контракт с Федотовым на улучшенных условиях

Руководство «Сочи» хочет сохранить главного тренера команды Владимира Федотова.
Клуб готов обсудить с 55-летним специалистом новый контракт на улучшенных условиях.
Действующее соглашение между сторонами истекает грядущим летом.
- Федотов возглавляет «Сочи» с 2020 года.
- Под его руководством команда впервые в истории финишировала 2-й в РПЛ.
- В услугах тренера заинтересованы «Динамо», ЦСКА и «Спартак».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Матч ТВ»