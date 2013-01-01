«Вест Хэм» не собирается выкупать Крала у «Спартака»

Лучше сидеть на лавке «Вест Хэма», чем напрягаться в Спартаке.
P.S. Создается впечатление, что Спартак выкупил этих горе футболистов на рабовладельческом рынке, а те, глотнув свободы, готовы на любой исход лишь бы не возвращаться в Россию.
Полузащитник Алекс Крал не входит в планы тренерского штаба «Вест Хэма».
Лондонский клуб имеет опцию выкупа игрока у «Спартака» за 14 миллионов евро, однако не намерен ее активировать.
Сам 24-летний чех не хочет возвращаться в Москву.
- В составе «Вест Хэма» Крал провел 6 матчей (255 минут).
- Он не выходил на поле с 5 февраля.
- Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?