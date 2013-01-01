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«Вест Хэм» не собирается выкупать Крала у «Спартака»

Полузащитник Алекс Крал не входит в планы тренерского штаба «Вест Хэма».

Лондонский клуб имеет опцию выкупа игрока у «Спартака» за 14 миллионов евро, однако не намерен ее активировать.

Сам 24-летний чех не хочет возвращаться в Москву.

  • В составе «Вест Хэма» Крал провел 6 матчей (255 минут).
  • Он не выходил на поле с 5 февраля.
  • Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Дармеша Шета

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15487

    ilichkadr 38 минут назад

    Лучше сидеть на лавке «Вест Хэма», чем напрягаться в Спартаке.

    P.S. Создается впечатление, что Спартак выкупил этих горе футболистов на рабовладельческом рынке, а те, глотнув свободы, готовы на любой исход лишь бы не возвращаться в Россию.

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    Рейтинг: +2624

    acor94 45 минут назад

    Планируют подписать бесплатно, за счёт разрыва контракта, вот сви ньи!

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    Рейтинг: +1883

    Олег1204 > acor94 20 минут назад

    Да он им походу и бесплатно не нужен

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    Рейтинг: +10

    yrhjg 1 час назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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