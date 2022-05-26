«Вест Хэм» не собирается выкупать Крала у «Спартака»

Полузащитник Алекс Крал не входит в планы тренерского штаба «Вест Хэма».

Лондонский клуб имеет опцию выкупа игрока у «Спартака» за 14 миллионов евро, однако не намерен ее активировать.

Сам 24-летний чех не хочет возвращаться в Москву.

В составе «Вест Хэма» Крал провел 6 матчей (255 минут).

Он не выходил на поле с 5 февраля.

Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?