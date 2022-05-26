Федотов – основной кандидат на пост тренера «Динамо» в случае ухода Шварца

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может возглавить «Динамо» в случае ухода Сандро Шварца.

Ранее сообщалось, что немец может возглавить «Герту». По информации Metaratings, Федотов – приоритетный вариант «Динамо» на замену Шварцу.

Федотовым также интересуются «Спартак» и ЦСКА.

Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Москвичи заняли 3-е место в РПЛ и дошли до финала Кубка России.

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