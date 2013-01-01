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Шварц – фаворит на пост тренера «Герты». О его назначении могут объявить в ближайшее время

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить «Герту».

По информации Sky Sport, 43-летний немец – фаворит на пост главного тренера берлинской команды.

«Мы далеко продвинулись в переговорах. Представим нового тренера в ближайшие дни», – сообщил директор «Герты» Фреди Бобич.

  • Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
  • Москвичи заняли 3-е место в РПЛ и дошли до финала Кубка России.
  • «Герта» сохранила место в Бундеслиге после победы над «Гамбургом» в стыках.

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Источник: Sky Sport

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Комментарии4
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    Рейтинг: +64676

    portero 19 минут назад

    Х.з. ему решать конечно, но тут у него всё шло неплохо, хотя концовку провалили игроки Динамо ...

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    Рейтинг: +6525

    sochi-2013 27 минут назад

    Сандро, выбирай стабильность. оставайся в Динамо.

    1
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    Рейтинг: +13631

    Skull_Boy 38 минут назад

    Правильно Сандро валить надо и вино же половина команды звезду поймали и м похер что происходит на поле, если лавешка выросла и можно не париться контракт долгий на руках

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    Рейтинг: +16757

    Garrincha58 42 минуты назад

    дурманят голову тренеру, а захочет ли он сам

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