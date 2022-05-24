Шварц – фаворит на пост тренера «Герты». О его назначении могут объявить в ближайшее время

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить «Герту».

По информации Sky Sport, 43-летний немец – фаворит на пост главного тренера берлинской команды.

«Мы далеко продвинулись в переговорах. Представим нового тренера в ближайшие дни», – сообщил директор «Герты» Фреди Бобич.

Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Москвичи заняли 3-е место в РПЛ и дошли до финала Кубка России.

«Герта» сохранила место в Бундеслиге после победы над «Гамбургом» в стыках.

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