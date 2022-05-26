Слуцкий: «Буду работать в ФНЛ. Это вопрос чести»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исключил свой уход из клуба в связи с вылетом в ФНЛ.

«У меня даже не было никаких сомнений на этот счет. Это вопрос чести.

Когда из «Рубина» начали уходить футболисты, агент нашел мне очень серьезный зарубежный вариант. Я сказал, что не пойду.

Он орал мне в трубку, что я идиот, дебил и придурок. Использую сейчас гиперболы, но разговор был примерно такой», – рассказал Слуцкий.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

Слуцкий тренирует команду с декабря 2019-го.

Его контракт с казанским клубом действует до конца сезона-2023/24.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?