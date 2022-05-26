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Слуцкий: «Буду работать в ФНЛ. Это вопрос чести»

26 мая 2022, 20:49
11

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исключил свой уход из клуба в связи с вылетом в ФНЛ.

«У меня даже не было никаких сомнений на этот счет. Это вопрос чести.

Когда из «Рубина» начали уходить футболисты, агент нашел мне очень серьезный зарубежный вариант. Я сказал, что не пойду.

Он орал мне в трубку, что я идиот, дебил и придурок. Использую сейчас гиперболы, но разговор был примерно такой», – рассказал Слуцкий.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • Слуцкий тренирует команду с декабря 2019-го.
  • Его контракт с казанским клубом действует до конца сезона-2023/24.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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sobaka120982
1653588959
Достойно
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(Меня за банили)
1653590170
Бесконечное уважение к Леониду.
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Олег1204
1653590713
Да и доведу команду до фнл 2. Ладно, если без шуток, то ждем рубин обратно.
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ArReal
1653591782
О какой чести он говорит - вылетели и вылетели...они сто пудова в следующем году вернутся , хоть мой сосед пьяный их будет тренировать)Другое дело при чем здесь физрук Слуцкий, который больше никому не нужен?
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Alexet
1653591814
Молодец!
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гууд
1653592908
Там и сгинешь....
Ответить
Fialet
1653593630
Какой на хрен "молодец", "уважение", "достойно"? Клоун он и упёртый идиот.
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Константинн
1653595599
Кокой может быть достойный вариант у тренера чья команда вылетела в дивизион ниже? А слабо и зп получать как тренер ФНЛ?
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пахомов
1653602964
нет у тебя ее, ты и там без чумайданов гинера будешь внизу
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zigbert
1653635164
Мужественное решение. Правда работать в Рубине будет трудно если не будет сохранен состав.
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