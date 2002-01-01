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Слуцкий: «Буду работать в ФНЛ. Это вопрос чести»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исключил свой уход из клуба в связи с вылетом в ФНЛ.

«У меня даже не было никаких сомнений на этот счет. Это вопрос чести.

Когда из «Рубина» начали уходить футболисты, агент нашел мне очень серьезный зарубежный вариант. Я сказал, что не пойду.

Он орал мне в трубку, что я идиот, дебил и придурок. Использую сейчас гиперболы, но разговор был примерно такой», – рассказал Слуцкий.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • Слуцкий тренирует команду с декабря 2019-го.
  • Его контракт с казанским клубом действует до конца сезона-2023/24.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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Комментарии9
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    Рейтинг: +347

    Константинн 25 секунд назад

    Кокой может быть достойный вариант у тренера чья команда вылетела в дивизион ниже? А слабо и зп получать как тренер ФНЛ?

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    Рейтинг: +79

    Fialet 33 минуты назад

    Какой на хрен "молодец", "уважение", "достойно"? Клоун он и упёртый идиот.

    0
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    Рейтинг: +118

    гууд 45 минут назад

    Там и сгинешь....

    1
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    Рейтинг: +11

    Alexet 1 час назад

    Молодец!

    1
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    Рейтинг: +5113

    AtticusFinch 1 час назад

    О какой чести он говорит - вылетели и вылетели...они сто пудова в следующем году вернутся , хоть мой сосед пьяный их будет тренировать)Другое дело при чем здесь физрук Слуцкий, который больше никому не нужен?

    2
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    Рейтинг: +470

    (Меня за банили) > AtticusFinch 34 минуты назад

    А ты кому-нибудь нужен??

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    Рейтинг: +1885

    Олег1204 1 час назад

    Да и доведу команду до фнл 2. Ладно, если без шуток, то ждем рубин обратно.

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    Рейтинг: +470

    (Меня за банили) 1 час назад

    Бесконечное уважение к Леониду.

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    Рейтинг: +4240

    sobaka120982 1 час назад

    Достойно

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