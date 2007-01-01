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ЦСКА продлил контракты с медицинским штабом во главе с Безугловым

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил о продлении сотрудничества со всеми членами медицинского штаба клуба.

«Клуб продлевает контракты с медицинским штабом во главе с Эдуардом Безугловым.

ЦСКА уделяет большое внимание развитию медицинского блока и повышению компетенции всех специалистов, работающих с футболистами всех возрастов.

У клуба есть все необходимое, чтобы осуществить это развитие с применением лучших мировых практик.

Важно отметить, что наши зарубежные специалисты, а это тренер по физподготовке Райланд Морганс и физиотерапевты Омида Арройо и Даниэль Гомес, не просто работают с основной командой, но и принимают непосредственное участие во всех образовательных и научно-исследовательских проектах», – сказал Брейдо.

  • ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.
  • Безуглов возглавил медицинский штаб московского клуба летом 2021 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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