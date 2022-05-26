Слуцкий – о вылете «Рубина»: «В одну секунду команды не стало. Я все понимал и пытался хотя бы минимально сохранить лицо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью Василию Уткину рассказал о первых эмоциях после вылета команды из РПЛ.

– Как прошел ваш вечер после матча с «Уфой»?

– Ничего нового не было, потому что нужно было осознать и понять многие моменты, переосмыслить какие-то вещи. Ко мне на игру прилетал сын, мы мило общались, пытались отвлечься. А со следующего дня пошла новая работа.

Когда накатило? Накатило гораздо раньше, когда у тебя была команда, которая, на мой взгляд, готова была к очень большим свершениям, а в одну секунду по ходу сезона ее не стало. Вот тогда накатывало. Было и бешенство, все стадии накатывания. А в конце я все прекрасно понимал.

Когда у тебя в общей группе тренируются 4 футболиста, мне это напоминало работу в 2004 году в «Уралане». Я пытался максимально выжать из тех ребят, что остались, и сохранить хотя бы минимально лицо в этой безнадежной ситуации.

Слуцкий продолжит тренировать команду в ФНЛ.

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