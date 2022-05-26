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Слуцкий – о вылете «Рубина»: «В одну секунду команды не стало. Я все понимал и пытался хотя бы минимально сохранить лицо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью Василию Уткину рассказал о первых эмоциях после вылета команды из РПЛ.

– Как прошел ваш вечер после матча с «Уфой»?

– Ничего нового не было, потому что нужно было осознать и понять многие моменты, переосмыслить какие-то вещи. Ко мне на игру прилетал сын, мы мило общались, пытались отвлечься. А со следующего дня пошла новая работа.

Когда накатило? Накатило гораздо раньше, когда у тебя была команда, которая, на мой взгляд, готова была к очень большим свершениям, а в одну секунду по ходу сезона ее не стало. Вот тогда накатывало. Было и бешенство, все стадии накатывания. А в конце я все прекрасно понимал.

Когда у тебя в общей группе тренируются 4 футболиста, мне это напоминало работу в 2004 году в «Уралане». Я пытался максимально выжать из тех ребят, что остались, и сохранить хотя бы минимально лицо в этой безнадежной ситуации.

  • Слуцкий продолжит тренировать команду в ФНЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24

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Комментарии12
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    Рейтинг: +4350

    3a zenit 41 минуту назад

    топ тренер да?Да все они топ,ближе к центру страны!Вот только в Европе посасайка почему-то!

    1
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    Рейтинг: +1222

    moskowcity-petrv 1 час назад

    Пока слабак ты Лёня.доказывай свою состоятельность и возвращай рубин в премьер лигу

    3
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    Рейтинг: +10724

    alex1951 1 час назад

    Наверно ,нам,болелам,никогда всей правду не напишут....
    Врать в России - это норма.
    Одно скажу .Слуцкии мужик с характером .Он шахматист,а игроки его фигуры.....
    Он хотел ,как лучше,а фигуры .....короче ,здесь многого не напишут.....
    Короче он и виноват и не виноват.....все!

    3
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    Рейтинг: +12548

    playsh 1 час назад

    Сучёнок,безнадёжную ситуацию создал ты сам ещё в начале сезона,когда начал избавляться от несогласных с тобой.
    Так что охраняй свою поганую рожу "минимально" и далее.

    0
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    Рейтинг: +10724

    alex1951 > playsh 1 час назад

    Вы вроде адекватный мужик ,если за Рубин ,то без вопросов.....
    Но мы не знаем микроклимата в команде,может они затрахали из-за непонимания друг друга?
    И получилось ,как в басне Крылова : ,,Однажды Лебедь,Раком,Щуку....)))
    Кто куда...сорри

    3
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    Рейтинг: +12548

    playsh > alex1951 1 час назад

    Продолжение "микроклимата в команде" можно было наблюдать после каждого проигранного матча именно в истерическом поведении тренера Слуцкого,не находите?Подобного поведения тренера за свой болельщицкий стаж с 1964г что-то не припомню.Даже ненавистный мне тренер Газзаев в подобных случаях поступал по мужски,он просто уходил в отставку,причём не один раз.А долго ли будет стонать и плакать Слуцкий,не знаете?

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    Рейтинг: +10724

    alex1951 > playsh 35 минут назад

    Да ладно ,спорить не моё ,вам там ближе и вам виднее.....
    Но....Рубин ,после чемпионства не тот,
    стало в стране больше по х ...уизма....
    Тренеров не стало ...или все забили.......или теперь кругом свобода без дисциплины? ////Тады я спокоен)))

    0
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    Рейтинг: +12548

    playsh > alex1951 16 минут назад

    Да мы не спорим,высказываем каждый своё видение ситуации.
    А насчёт тренеров соглашусь,не те стали.Просто работать надо,а не справляешься,уходи молча,без бабских стенаний.

    0
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    Рейтинг: +2176

    B.G. > playsh 5 минут назад

    Не соглашусь в одном. Слуцкий, неоднократно походу этого сезона, просил клуб об отставке - не принимали!

    0
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    Рейтинг: -15

    ПалкоВводецъ_1 1 час назад

    Довел Качалкин татар до цугундера.

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    Рейтинг: +3218

    Enter2006 1 час назад

    А ведь я помню матч с Барсой, эххх ((

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    Рейтинг: +12548

    playsh > Enter2006 1 час назад

    Этот матч все помнят,как и тренера Бердыева.
    А теперь будут помнить урода Слуцера,как он обгадил всю Казань.

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