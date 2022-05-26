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  • Слуцкий – о вылете «Рубина»: «В одну секунду команды не стало. Я все понимал и пытался хотя бы минимально сохранить лицо»

Слуцкий – о вылете «Рубина»: «В одну секунду команды не стало. Я все понимал и пытался хотя бы минимально сохранить лицо»

26 мая 2022, 18:59
13

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью Василию Уткину рассказал о первых эмоциях после вылета команды из РПЛ.

– Как прошел ваш вечер после матча с «Уфой»?

– Ничего нового не было, потому что нужно было осознать и понять многие моменты, переосмыслить какие-то вещи. Ко мне на игру прилетал сын, мы мило общались, пытались отвлечься. А со следующего дня пошла новая работа.

Когда накатило? Накатило гораздо раньше, когда у тебя была команда, которая, на мой взгляд, готова была к очень большим свершениям, а в одну секунду по ходу сезона ее не стало. Вот тогда накатывало. Было и бешенство, все стадии накатывания. А в конце я все прекрасно понимал.

Когда у тебя в общей группе тренируются 4 футболиста, мне это напоминало работу в 2004 году в «Уралане». Я пытался максимально выжать из тех ребят, что остались, и сохранить хотя бы минимально лицо в этой безнадежной ситуации.

  • Слуцкий продолжит тренировать команду в ФНЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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Enter2006
1653581413
А ведь я помню матч с Барсой, эххх ((
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Plyash
1653581674
Сучёнок,безнадёжную ситуацию создал ты сам ещё в начале сезона,когда начал избавляться от несогласных с тобой. Так что охраняй свою поганую рожу "минимально" и далее.
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alex1951
1653581793
Наверно ,нам,болелам,никогда всей правду не напишут.... Врать в России - это норма. Одно скажу .Слуцкии мужик с характером .Он шахматист,а игроки его фигуры..... Он хотел ,как лучше,а фигуры .....короче ,здесь многого не напишут..... Короче он и виноват и не виноват.....все!
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moskowcity-petrv
1653584049
Пока слабак ты Лёня.доказывай свою состоятельность и возвращай рубин в премьер лигу
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3a zenit
1653585282
топ тренер да?Да все они топ,ближе к центру страны!Вот только в Европе посасайка почему-то!
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111ax
1653596374
Слуцкий явно хороший тренер, явно внутри команды что-то не так было
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