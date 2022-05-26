Мостовой: «Все шло к тому, что Чалов вернется в ЦСКА. Хорошо, что «Базель» хочет его оставить»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о желании «Базеля» продлить срок аренды нападающего ЦСКА Фeдора Чалова.

«Это уже хорошо, что его хотят оставить. Он там полгода побыл: начал неплохо, а потом всe поутихло. Всe шло к тому, что вернeтся. Поэтому хорошо, что хотят оставить. Другое дело, что он может сам хотеть вернуться в ЦСКА. Я считаю, что лучше остаться в «Базеле», потому что Европа, еврокубки и всe время на виду.

Мне трудно сказать, позволит ли уровень Чалова закрепиться ему в основе «Базеля», потому что я не видел его конкурентов. Сильные конкуренты? Поэтому и оставался на скамейке. Конкуренция присутствует везде, а особенно в европейских клубах. Всe в твоих ногах», — сказал Мостовой.

«Базель» арендовал Чалова у ЦСКА до конца сезона.

Чалов провел за швейцарский клуб 16 игр, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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