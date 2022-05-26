«Спартак» по решению Ваноли будет жить на базе в Тарасовке до финала Кубка России

«Спартак» будет готовиться к финалу Кубка России на базе в Тарасовке, сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Команда сегодня заехала в Тарасовку, ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — сказал Зеленов.

«Спартак» сыграет в финале Кубка против «Динамо».

Матч состоится 29 мая в «Лужниках».

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