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«Спартак» по решению Ваноли будет жить на базе в Тарасовке до финала Кубка России

«Спартак» будет готовиться к финалу Кубка России на базе в Тарасовке, сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Команда сегодня заехала в Тарасовку, ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — сказал Зеленов.

  • «Спартак» сыграет в финале Кубка против «Динамо».
  • Матч состоится 29 мая в «Лужниках».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:33
Комментарии5
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    Рейтинг: +2618

    Беспонтий 1 час назад

    как инцестненько то

    3
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    Рейтинг: +64746

    portero 1 час назад

    если будет результат, это может понравиться хозяевам, но вряд ли это воодушевит игроков...

    2
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    Рейтинг: +6586

    Semenycch 2 часа назад

    Лучше не в Тарасавку их отправить, а в Бутырку!

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    Рейтинг: +13640

    Fusballer > Semenycch 1 час назад

    А тебя - на бутылку!

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    Рейтинг: +9981

    "supermax" > Fusballer 42 минуты назад

    так ему за счастье

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