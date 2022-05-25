«СКА-Хабаровск» сделал заявление по ситуации с Лантратовым и болбоем

«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление по инциденту с участием вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.

Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.

Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.

«Футбол – один из самых эмоциональных видов спорта. Мы понимаем, что сегодня состоялся важный и ответственный матч для обеих команд.

Поведение голкипера «Химок» Ильи Лантратова мы не одобряем, тем более боллбой является нашим воспитанником. Но нельзя отрицать тот факт, что вратарь извинился перед мальчиком и подарил свою футболку в знак примирения.

Дальнейшее решение по произошедшей ситуации не в компетенции клуба. Мы считаем, что по данному инциденту должен принимать какие-либо меры в отношении игрока «Химок» контрольно-дисциплинарный комитет РФС», – говорится в заявлении клуба.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?