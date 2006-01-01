«СКА-Хабаровск» сделал заявление по ситуации с Лантратовым и болбоем

Значит болбоям была сделана установка, чтобы провоцировали не отдавая мяч, и вот эту суку (литературное слово, на бан не тянет), нужно в СКА определить и именно его наказать! А если такие установки подаются - тогда в РПЛ этому клубу делать нечего. Мне не нужны гладиаторские бои, я люблю футбол, значит ещё не доросли.
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление по инциденту с участием вратаря «Химок» Ильи Лантратова.
- Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.
- Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.
- Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.
«Футбол – один из самых эмоциональных видов спорта. Мы понимаем, что сегодня состоялся важный и ответственный матч для обеих команд.
Поведение голкипера «Химок» Ильи Лантратова мы не одобряем, тем более боллбой является нашим воспитанником. Но нельзя отрицать тот факт, что вратарь извинился перед мальчиком и подарил свою футболку в знак примирения.
Дальнейшее решение по произошедшей ситуации не в компетенции клуба. Мы считаем, что по данному инциденту должен принимать какие-либо меры в отношении игрока «Химок» контрольно-дисциплинарный комитет РФС», – говорится в заявлении клуба.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?