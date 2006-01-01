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«СКА-Хабаровск» сделал заявление по ситуации с Лантратовым и болбоем

«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление по инциденту с участием вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

  • Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.
  • Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.
  • Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.

«Футбол – один из самых эмоциональных видов спорта. Мы понимаем, что сегодня состоялся важный и ответственный матч для обеих команд.

Поведение голкипера «Химок» Ильи Лантратова мы не одобряем, тем более боллбой является нашим воспитанником. Но нельзя отрицать тот факт, что вратарь извинился перед мальчиком и подарил свою футболку в знак примирения.

Дальнейшее решение по произошедшей ситуации не в компетенции клуба. Мы считаем, что по данному инциденту должен принимать какие-либо меры в отношении игрока «Химок» контрольно-дисциплинарный комитет РФС», – говорится в заявлении клуба.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «СКА-Хабаровска»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3178

    Enter2006 16 минут назад

    Значит болбоям была сделана установка, чтобы провоцировали не отдавая мяч, и вот эту суку (литературное слово, на бан не тянет), нужно в СКА определить и именно его наказать! А если такие установки подаются - тогда в РПЛ этому клубу делать нечего. Мне не нужны гладиаторские бои, я люблю футбол, значит ещё не доросли.

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    Рейтинг: +697

    sined1951 25 минут назад

    Решения нужно принимать к руководству клуба. Им нечего делать в футболе если они так воспитывают детей подающих мячи.

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    Рейтинг: +3178

    Enter2006 > sined1951 4 минуты назад

    Отлично Вы указали, согласен на 100%!

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    Рейтинг: +463

    (Меня за банили) 30 минут назад

    Почему нигде не говорится, что поведение пацана не правильное? Почему провокатор не несёт ответственности?

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