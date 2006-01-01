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«Химки»: «Мирзов действительно не полетел на матч со «СКА-Хабаровском»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник Резиуан Мирзов не сыграет в стыковом матче против «СКА-Хабаровска». Ранее сообщалось, что у игрока недопонимания с главным тренером Сергеем Юраном.

«Мирзов действительно не полетел с командой в Хабаровск на первый стыковой матч, но Резиуан остался в Москве исключительно по физическим показаниям.

Дальнейшее будущее Мирзова в команде? Пока мы не комментируем будущее наших футболистов. До конца стыковых матчей контракты мы не обсуждаем», – сказал Терюшков.

  • У Мирзова контракт с «Химками» до конца сезона-2022/23.
  • Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах за клуб.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3106

    Enter2006 17 минут назад

    Плохо, очень плохо, скамейка и так не длинная по напам.

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