«Химки»: «Мирзов действительно не полетел на матч со «СКА-Хабаровском»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник Резиуан Мирзов не сыграет в стыковом матче против «СКА-Хабаровска». Ранее сообщалось, что у игрока недопонимания с главным тренером Сергеем Юраном.

«Мирзов действительно не полетел с командой в Хабаровск на первый стыковой матч, но Резиуан остался в Москве исключительно по физическим показаниям.

Дальнейшее будущее Мирзова в команде? Пока мы не комментируем будущее наших футболистов. До конца стыковых матчей контракты мы не обсуждаем», – сказал Терюшков.

У Мирзова контракт с «Химками» до конца сезона-2022/23.

Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах за клуб.

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