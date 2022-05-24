Гюндоган: «Клопп одним из первых поздравил меня с чемпионством. Выдающийся человек и тренер»

Тренер то хороший, а человек - дерьмо. Гомосеков поддерживает, вакцинацию тоже, перед ни герами на коленки встаёт. Фу.
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.
«Он был одним из первых, кто поздравил меня с чемпионством. Мы всегда относились друг к другу огромным уважением.
Он провел еще один очень хороший сезон в «Ливерпуле» и усложнил нам жизнь. Клопп – выдающийся человек и тренер, он доказывает это на протяжении многих лет», – сказал Гюндоган.
- Клопп и Гюндоган вместе выигрывали Бундеслигу в дортмундской «Боруссии».
- «Ман Сити» опередил «Ливерпуль» на одно очко.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?