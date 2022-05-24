Гюндоган: «Клопп одним из первых поздравил меня с чемпионством. Выдающийся человек и тренер»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Он был одним из первых, кто поздравил меня с чемпионством. Мы всегда относились друг к другу огромным уважением.

Он провел еще один очень хороший сезон в «Ливерпуле» и усложнил нам жизнь. Клопп – выдающийся человек и тренер, он доказывает это на протяжении многих лет», – сказал Гюндоган.

Клопп и Гюндоган вместе выигрывали Бундеслигу в дортмундской «Боруссии».

«Ман Сити» опередил «Ливерпуль» на одно очко.

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