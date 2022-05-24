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Гюндоган: «Клопп одним из первых поздравил меня с чемпионством. Выдающийся человек и тренер»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Он был одним из первых, кто поздравил меня с чемпионством. Мы всегда относились друг к другу огромным уважением.

Он провел еще один очень хороший сезон в «Ливерпуле» и усложнил нам жизнь. Клопп – выдающийся человек и тренер, он доказывает это на протяжении многих лет», – сказал Гюндоган.

  • Клопп и Гюндоган вместе выигрывали Бундеслигу в дортмундской «Боруссии».
  • «Ман Сити» опередил «Ливерпуль» на одно очко.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Liverpool Echo

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24.05.2022 23:51
Комментарии1
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    Рейтинг: +69

    Fialet 1 час назад

    Тренер то хороший, а человек - дерьмо. Гомосеков поддерживает, вакцинацию тоже, перед ни герами на коленки встаёт. Фу.

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