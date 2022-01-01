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Дюков: «РФС проведет адаптацию Кубка России, если будет достигнута договоренность по Кубку лиги»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что формат проведения Кубка России снова могут изменить.

«Если будет достигнута договоренность по Кубку РПЛ, РФС проведет некую адаптацию Кубка России.

Будут сделаны определенные изменения в формате, по которому Кубок проводился в этом сезоне. Будет сформировано 16 групп, в каждой по три команды – представитель РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2.

Дальше – матчи 1/8 финала. Может быть, со стадии четвертьфинала будут проводится по два матча. Но это, повторюсь, только вариант.

Если Кубок РПЛ не состоится, то может быть рассмотрен другой формат Кубка России. Например, в формате Лиги чемпионов сезона-2024/25. То есть 36 клубов по швейцарской системе, а дальше стадия 1/8 финала и так далее», – заявил Дюков.

  • В этом сезоне Кубок России разыграют «Спартак» и «Динамо».
  • Финал турнира состоится в воскресенье, 29 мая, в «Лужниках».

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Источник: «Матч ТВ»

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