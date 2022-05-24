Дюков назвал условия для расширения РПЛ до 18 клубов

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему сегодня решение о расширении РПЛ не было принято, а также рассказал, при каких условиях это может произойти в будущем.

«Это тот вопрос, который можно обсуждать. Мы получили письменное мнение от большинства клубов, что они против расширения.

Разные доводы приводятся в пользу сохранения существующего формата. Один довод, который есть у всех, – нельзя менять правила игры уже после завершения чемпионата. Это нарушает спортивный принцип, и теряется доверие у болельщиков к данным соревнованиям.

Да, какое-то количество клубов готовы рассмотреть этот вопрос, но не готовы делать это задним числом. Соответственно, пока есть время до начала следующего сезона, этот вопрос может быть рассмотрен. При соответствующей работе инициативной группы, которая должна всe просчитать и подготовить.

Нам очень важно, чтобы это было 18 полноценных клубов с финансированием, со всей необходимой инфраструктурой для уровня РПЛ. И мне важно, чтобы все эти клубы играли в футбол: в современный, интенсивный футбол.

Чтобы было 18 тренеров с четкой философией и стилем, чтобы они были современные. Да, можно проиграть, проиграть лидеру с большим счетом, можно играть от обороны, но агрессивно, встречать соперника хотя бы средним блоком и применять прессинг.

Как только это начнет происходить, я лично будут двумя руками за расширение до 18 клубов. При этом я готов прислушаться к мнению других членов исполкома и руководителям клубов.

Если будет ходатайство, оно будет рассмотрено. Плюс – РПЛ при расширении должна не потерять в доходах, а только увеличить», – заявил Дюков.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?