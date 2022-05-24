Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дюков назвал условия для расширения РПЛ до 18 клубов

24 мая 2022, 17:17
7

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему сегодня решение о расширении РПЛ не было принято, а также рассказал, при каких условиях это может произойти в будущем.

«Это тот вопрос, который можно обсуждать. Мы получили письменное мнение от большинства клубов, что они против расширения.

Разные доводы приводятся в пользу сохранения существующего формата. Один довод, который есть у всех, – нельзя менять правила игры уже после завершения чемпионата. Это нарушает спортивный принцип, и теряется доверие у болельщиков к данным соревнованиям.

Да, какое-то количество клубов готовы рассмотреть этот вопрос, но не готовы делать это задним числом. Соответственно, пока есть время до начала следующего сезона, этот вопрос может быть рассмотрен. При соответствующей работе инициативной группы, которая должна всe просчитать и подготовить.

Нам очень важно, чтобы это было 18 полноценных клубов с финансированием, со всей необходимой инфраструктурой для уровня РПЛ. И мне важно, чтобы все эти клубы играли в футбол: в современный, интенсивный футбол.

Чтобы было 18 тренеров с четкой философией и стилем, чтобы они были современные. Да, можно проиграть, проиграть лидеру с большим счетом, можно играть от обороны, но агрессивно, встречать соперника хотя бы средним блоком и применять прессинг.

Как только это начнет происходить, я лично будут двумя руками за расширение до 18 клубов. При этом я готов прислушаться к мнению других членов исполкома и руководителям клубов.

Если будет ходатайство, оно будет рассмотрено. Плюс – РПЛ при расширении должна не потерять в доходах, а только увеличить», – заявил Дюков.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Еще по теме:
В РФС назвали условие для проведения Суперкубка России из двух матчей 16
Дюков отказался менять Карпина на Гвардиолу 4
Гвардиолу повторно пригласили в Россию 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1653403548
Прямо депутат, какие гарантии???
Ответить
Garrincha58
1653403696
у нас сейчас таких агрессивных современных команд и 16 не наберётся про инфраструктуру и того меньше спрашивается куда делись команды из Саранска Волгограда теперь ещё Рубин если не выйдет через год из ФНЛ также и Балтика со стадионом ЧМ тоже до сих пор влачит своё существование в ФНЛ вот где наш резерв для увеличения РПЛ но у нас выходят команды Оренбург и Факел где нет современных стадионов и когда будут непонятно в Уфе до сих пор нет стадиона на искусственном газоне играть уже не комильфо
Ответить
ySS
1653404189
Не правильно вспоминать о спортивных принципах ещё с 11-го года, когда в РПЛ появился ФК Краснодар. С какого он места туда попал?
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1653406001
Где Крым? Или надо опять задавать Дюкову вопрос: Чей Крым?
Ответить
paracetamol
1653411124
Крым и Донбасс надо принимать, там клубы сильные, а не доходяги всякие!
Ответить
Главные новости
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
1
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
4
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
5
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Все новости
Все новости
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
2
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
7
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
15
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+