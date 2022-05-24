Карпин: «Что пожелаю сборной Польши на ЧМ-2022? Мне пофиг»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сборной Польши.
– Вы сказали, что поступили бы ровно так же, как сборная Польши, отказавшаяся играть матч со сборной России. Считаете это решение поляков частью спортивном борьбы?
– Нет, это неспортивный поступок. Но и я бы поступил не по-спортивному, чтобы добиться результата. Тут важен результат любой ценой.
– Смотрели их матч со Швецией?
– Нет.
– Почему?
– Потому что мне было все равно, как они сыграют. Чего на них смотреть-то?
– Сейчас на федеральном канале желают сборной Польше как можно быстрее провалиться. Вы что им пожелаете на чемпионате мира?
– Мне пофиг.
- Поляки на ЧМ-2022 сыграют с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.
- Россию отстранили от участия в международных турнирах 28 февраля.
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Источник: Sport24