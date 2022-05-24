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Карпин: «Что пожелаю сборной Польши на ЧМ-2022? Мне пофиг»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сборной Польши.

– Вы сказали, что поступили бы ровно так же, как сборная Польши, отказавшаяся играть матч со сборной России. Считаете это решение поляков частью спортивном борьбы?

– Нет, это неспортивный поступок. Но и я бы поступил не по-спортивному, чтобы добиться результата. Тут важен результат любой ценой.

– Смотрели их матч со Швецией?

– Нет.

– Почему?

– Потому что мне было все равно, как они сыграют. Чего на них смотреть-то?

– Сейчас на федеральном канале желают сборной Польше как можно быстрее провалиться. Вы что им пожелаете на чемпионате мира?

– Мне пофиг.

  • Поляки на ЧМ-2022 сыграют с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.
  • Россию отстранили от участия в международных турнирах 28 февраля.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2555

    Беспонтий 17 минут назад

    когда тройное гражданство это завсегда пофиг

    за испанию с детства
    и все дела

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    Рейтинг: +694

    99-й 35 минут назад

    Желай не желай а чего им еще светит-то - итак ясно что из этой группы Аргентина и Мексика выходят

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