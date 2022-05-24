Карпин: «Что пожелаю сборной Польши на ЧМ-2022? Мне пофиг»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сборной Польши.

– Вы сказали, что поступили бы ровно так же, как сборная Польши, отказавшаяся играть матч со сборной России. Считаете это решение поляков частью спортивном борьбы?

– Нет, это неспортивный поступок. Но и я бы поступил не по-спортивному, чтобы добиться результата. Тут важен результат любой ценой.

– Смотрели их матч со Швецией?

– Нет.

– Почему?

– Потому что мне было все равно, как они сыграют. Чего на них смотреть-то?

– Сейчас на федеральном канале желают сборной Польше как можно быстрее провалиться. Вы что им пожелаете на чемпионате мира?

– Мне пофиг.

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