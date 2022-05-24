Черчесов – о чемпионатах России, Венгрии и Польши: «Если брать в целом, то больших отличий нет»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень лиг России, Венгрии и Польши.

– Если сравнить венгерский чемпионат и российский, польский и российский – где мы сегодня? Кажется, из России Польшу и Венгрию по-прежнему недооценивают.

– Если брать последний матч между командами из Польши и России, это был «Рубин» – «Ракув». «Ракув» прошел. Если брать матч между венгерским клубом и российским, это «Ференцварош» – ЦСКА. Тоже «Ференцварош» оказался сильнее.

Понятно, что это одна игра и все может быть. Естественно, российский футбол более богатый в экономическом плане, инфраструктура. Но в Польше и Венгрии тоже стадионы настроили, инфраструктура хорошая.

Другое дело, что футбол разный, менталитет разный. Невозможно сказать, что лучше, что хуже. Но если брать в целом, то больших отличий нет.

Меняется логистика, в Венгрии меньше поездок, перелетов вообще не было. В этом плане легче. Но так интересно», – сказал Черчесов в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Тренер возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.

В дебютном сезоне он выиграл с командой золотой дубль.

До этого Черчесов 5 лет работал в сборной России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?