Черчесов: «Звонили из клубов и нескольких сборных. Отправляю всех к «Ференцварошу»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

«Звонили из клубов, нескольких сборных. Отправляю всех к «Ференцварошу», поскольку у меня контракт. Об этом вообще не думаю», – сказал Черчесов в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Под руководством Черчесова «Ференцварош» выиграл золотой дубль.

Российский тренер возглавил команду в декабре 2021 года.

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