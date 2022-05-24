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Карпин: «Возвращение в «Ростов» было похоже на авантюру. Риск был большой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему вернулся в клуб по ходу сезона.

– Когда возвращались в «Ростов», наверняка были мысли, что можете упасть в стыки, вылететь?

— Естественно. То, что я согласился вернуться, возможно, было больше похоже на авантюру, чем на холодный расчет. Риск был большой.

— Зачем он был вам нужен? Вылет в ФНЛ — удар по репутации, по карьере.

— Я не рассматривал этот вопрос с точки зрения карьеры. «Армавир» вылетал при мне в ПФЛ — и что? У меня было желание вернуться к повседневной работе после трех месяцев простоя.

Я не могу назвать просмотр сборов разных клубов и их товарищеских матчей какой-то повседневной работой. Это первое. А во-вторых, я хотел отдать долг «Ростову», руководство которого сначала согласилось, чтобы я совмещал должности, а потом отпустило в сборную.

Плюс у меня была договоренность: если у меня будет возможность вернуться и «Ростову» будет это нужно, я вернусь.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017-го по август 2021-го года.
  • В марте 2022 года он вернулся в клуб на условиях совмещения с работой в сборной России.
  • «Ростов» завершил сезон на 9-м месте.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64662

    portero 1 час назад

    Результат выдал!!
    Остальное забудется...

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