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Габулов может вернуться в «Химки» спустя две недели после ухода

Бывшему генеральному директору «Химок» Владимиру Габулову предложили вернуться на пост. Это сделал главный инвестор клуба Туфан Садыгов.

Накануне Габулов присутствовал на матче 30-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (2:1).

  • Габулов ушел из «Химок» 5 мая.
  • «Химки» 25 и 28 мая сыграют в переходных матчах за место в РПЛ против «СКА-Хабаровска».
  • До «Химок» Габулов работал в «Олимп-Долгопрудном».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22799

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Вернётся чтобы снова уйти?... (

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