Габулов может вернуться в «Химки» спустя две недели после ухода

Вернётся чтобы снова уйти?... (
Бывшему генеральному директору «Химок» Владимиру Габулову предложили вернуться на пост. Это сделал главный инвестор клуба Туфан Садыгов.
Накануне Габулов присутствовал на матче 30-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (2:1).
- Габулов ушел из «Химок» 5 мая.
- «Химки» 25 и 28 мая сыграют в переходных матчах за место в РПЛ против «СКА-Хабаровска».
- До «Химок» Габулов работал в «Олимп-Долгопрудном».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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