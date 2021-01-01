Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

Терюшков: «Габулов попросил отпустить его из «Химок». Тяжелое и неожиданное решение»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил уход Владимира Габулова с поста генерального директора клуба.

«Владимир Габулов попросил отпустить его из клуба по семейным обстоятельствам. Для нас это тяжeлое и неожиданное решение.

«Химки» набрали хороший ход, Габулов вместе с Юраном собрали хороший коллектив, за последние девять туров — семь беспроигрышных: 15 очков, больше, чем за всю осеннюю часть чемпионата. Препятствовать, если человек попросил, мы не можем», — сказал Терюшков.

  • Габулов работал в «Химках» с декабря 2021 года.
  • Команда идет на 12-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Химки» объявили об уходе Габулова с поста генерального директора 1
Семак: «Крицюк и Ловрен не сыграют с «Химками». Караваев рвется на поле, но будет восстанавливаться до конца сезона» 2
«Химки» могут организовать чемпионский коридор для «Зенита» 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:29
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11