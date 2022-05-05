Терюшков: «Габулов попросил отпустить его из «Химок». Тяжелое и неожиданное решение»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил уход Владимира Габулова с поста генерального директора клуба.

«Владимир Габулов попросил отпустить его из клуба по семейным обстоятельствам. Для нас это тяжeлое и неожиданное решение.

«Химки» набрали хороший ход, Габулов вместе с Юраном собрали хороший коллектив, за последние девять туров — семь беспроигрышных: 15 очков, больше, чем за всю осеннюю часть чемпионата. Препятствовать, если человек попросил, мы не можем», — сказал Терюшков.

Габулов работал в «Химках» с декабря 2021 года.

Команда идет на 12-м месте в РПЛ.

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