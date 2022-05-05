Терюшков: «Габулов попросил отпустить его из «Химок». Тяжелое и неожиданное решение»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил уход Владимира Габулова с поста генерального директора клуба.
«Владимир Габулов попросил отпустить его из клуба по семейным обстоятельствам. Для нас это тяжeлое и неожиданное решение.
«Химки» набрали хороший ход, Габулов вместе с Юраном собрали хороший коллектив, за последние девять туров — семь беспроигрышных: 15 очков, больше, чем за всю осеннюю часть чемпионата. Препятствовать, если человек попросил, мы не можем», — сказал Терюшков.
- Габулов работал в «Химках» с декабря 2021 года.
- Команда идет на 12-м месте в РПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»