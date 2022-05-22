«Нижний Новгород» Кержакова и «Урал» спаслись от вылета из РПЛ, несмотря на самые дешевые составы в лиге

«Нижний Новгород» по итогам последнего тура РПЛ финишировал выше зоны переходных матчей. Прописка в лиге сохранена.

При этом у нижегородцев самый дешевый состав в лиге по общей стоимости – 14,75 миллиона евро (Transfermarkt).

15-й состав в РПЛ по стоимости у «Урала» (15,88 миллиона). Он тоже сохранил место в РПЛ.

В последнем туре «Нижний Новгород» Александра Кержакова победил «Зенит» (1:0).

Это был дебютный сезон нижегородцев в РПЛ.

Следующий сезон стартует в июле.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?