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«Нижний Новгород» Кержакова и «Урал» спаслись от вылета из РПЛ, несмотря на самые дешевые составы в лиге

«Нижний Новгород» по итогам последнего тура РПЛ финишировал выше зоны переходных матчей. Прописка в лиге сохранена.

При этом у нижегородцев самый дешевый состав в лиге по общей стоимости – 14,75 миллиона евро (Transfermarkt).

15-й состав в РПЛ по стоимости у «Урала» (15,88 миллиона). Он тоже сохранил место в РПЛ.

  • В последнем туре «Нижний Новгород» Александра Кержакова победил «Зенит» (1:0).
  • Это был дебютный сезон нижегородцев в РПЛ.
  • Следующий сезон стартует в июле.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Transfermarkt

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16254

    paracetamol 26 минут назад

    НН чуть спам не обошел.

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    Рейтинг: +17798

    Persona_non_Grata 1 час назад

    НН не спаслись, а спасли "старшие братья" )))

    1
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    Рейтинг: +6055

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Кержу надо идти на повышение, следующий сезон НН провалит. Уралу удачи, денег и терпения!

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