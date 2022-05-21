«Сочи» с составом за 32 миллиона занял в РПЛ 2-е место. «Рубин» с составом за 33 миллиона – вылетел

«Рубин» вылетел из РПЛ. При этом у команды седьмой по стоимости состав в лиге (32,7 миллиона евро по Transfermarkt).

У «Сочи», который финишировал на втором месте, состав дешевле – 31,75 миллиона.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?