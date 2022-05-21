Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

«Сочи» с составом за 32 миллиона занял в РПЛ 2-е место. «Рубин» с составом за 33 миллиона – вылетел

«Рубин» вылетел из РПЛ. При этом у команды седьмой по стоимости состав в лиге (32,7 миллиона евро по Transfermarkt).

У «Сочи», который финишировал на втором месте, состав дешевле – 31,75 миллиона.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
⚽ РПЛ. Все результаты финального тура 2
Капитан Дзюба ни разу не пробил по воротам в игре с «Нижним Новгородом». Это был его последний матч за «Зенит» 3
«Крылья Советов» выкупят Гапонова у «Спартака» («Чемпионат»)
Источник: Transfermarkt

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

21.05.2022 21:49
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +3585

    Питерский князь 36 минут назад

    Я говорил, чио Сочи будет втрым.
    Никто не верил.
    Динамо в пердив.
    :)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6618

    Владислав Vlad 1 час назад

    Ну, в один клуб только начинают вкладывать, а из другого клуба воруют остатки.)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +60

    Fialet 2 часа назад

    Так у одной команды тренер, а у другой клоун.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16728

    Garrincha58 2 часа назад

    учись Семак как надо делать команду

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6050

    Ганнибал Лектор 2 часа назад

    Не деньги играют в футбол. Сочи, Ростов и Урал могут подтвердить

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22795

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    А если сравнить стоимость тренеров (не зарплату!), то результат соответствует. Помните его откровенное высказывание: "Мы говно!"? Умеет Слуцкий видеть перспективу.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16249

    paracetamol 2 часа назад

    Слуцкого в тренеры ЦСКА!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11