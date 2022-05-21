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  • «Сочи» с составом за 32 миллиона занял в РПЛ 2-е место. «Рубин» с составом за 33 миллиона – вылетел

«Сочи» с составом за 32 миллиона занял в РПЛ 2-е место. «Рубин» с составом за 33 миллиона – вылетел

21 мая 2022, 21:49
10

«Рубин» вылетел из РПЛ. При этом у команды седьмой по стоимости состав в лиге (32,7 миллиона евро по Transfermarkt).

У «Сочи», который финишировал на втором месте, состав дешевле – 31,75 миллиона.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Сочи Рубин
Комментарии (10)
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paracetamol
1653159156
Слуцкого в тренеры ЦСКА!
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DOCTOR PENALTY
1653159623
А если сравнить стоимость тренеров (не зарплату!), то результат соответствует. Помните его откровенное высказывание: "Мы говно!"? Умеет Слуцкий видеть перспективу.
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Ганнибал Лектор
1653160040
Не деньги играют в футбол. Сочи, Ростов и Урал могут подтвердить
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Garrincha58
1653161292
учись Семак как надо делать команду
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Fialet
1653161973
Так у одной команды тренер, а у другой клоун.
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Владислав Vlad
1653162478
Ну, в один клуб только начинают вкладывать, а из другого клуба воруют остатки.)
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neim
1653178465
Слуцкого в Зенит, там и посмотрим, кто чемпион. А Семака в Рубин, из ФНЛ вытаскивать ))).
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sobaka120982
1653194754
Тут все звёзды сошлись,были игроки которые уже были списаны, плюс кого то до купили , ну а венцом событий это тренер который нашёл свою команду! Дай бог и дальше так же !!!)))
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_Marqella_
1653195075
Так у Спартака тоже второй бюджет в лиге а место 10-е....
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Январь 59
1653203543
Сочи молодцы поздравляю. Давно пора южным командам конкурировать со столичными. Сочи выбили со второго места Динамо, а Краснодар выбил с четвертого ЦСКА.
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