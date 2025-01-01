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Мбаппе будет получать в «ПСЖ» 50 миллионов в год и получит 130 миллионов за подпись. Игрок будет участвовать в клубном управлении (Николо Скира)

Нападающий Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ». Он подпишет новый контракт, который будет действовать до 2025 года.

Игрок будет зарабатывать 50 миллионов евро в год и получит 130-миллионный бонус за подпись.

Также Мбаппе будет участвовать в управлении клубом.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • На форварда претендует «Реал».
  • Его действующее соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1011

    САНЁК17 10 минут назад

    Ну удачи ему там,если возглавит Зидан то они возможно выиграет ЛЧ,есть слухи что Зидан будет тренером ПСЖ но не факт,из за этого он и остаётся в клубе.

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    Рейтинг: +493

    Lipatoff 55 минут назад

    Чего добился Мбапе??? НИЧЕГО!!! Если останется, то его карьера кончена, останется раздутым денежным мешком...все-таки смены двум великим, пока нет

    0
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    Рейтинг: +11442

    BRO_football 2 часа назад

    Парню 23 года. Что он понимает в управлении клубом? У ПСЖ там совсем башню сносит от бесконечного количества бабла.

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    Рейтинг: +878

    Лфшт 2 часа назад

    Это будет позор всего УЕФА. ФФП итак уже шутка великая, а после такого будет вообще просто тряпчка на входе в общественный туалет на сельском вокзале

    0
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    Рейтинг: +1446

    Benifacto 2 часа назад

    смешные

    0
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    Рейтинг: +271

    fakeid 2 часа назад

    здец, идиоты в псж

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