Мбаппе будет получать в «ПСЖ» 50 миллионов в год и получит 130 миллионов за подпись. Игрок будет участвовать в клубном управлении (Николо Скира)

Нападающий Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ». Он подпишет новый контракт, который будет действовать до 2025 года.
Игрок будет зарабатывать 50 миллионов евро в год и получит 130-миллионный бонус за подпись.
Также Мбаппе будет участвовать в управлении клубом.
- В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
- На форварда претендует «Реал».
- Его действующее соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.
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Источник: твиттер Николо Скиры