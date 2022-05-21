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  • Мбаппе будет получать в «ПСЖ» 50 миллионов в год и получит 130 миллионов за подпись. Игрок будет участвовать в клубном управлении (Николо Скира)

Мбаппе будет получать в «ПСЖ» 50 миллионов в год и получит 130 миллионов за подпись. Игрок будет участвовать в клубном управлении (Николо Скира)

21 мая 2022, 18:31
10

Нападающий Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ». Он подпишет новый контракт, который будет действовать до 2025 года.

Игрок будет зарабатывать 50 миллионов евро в год и получит 130-миллионный бонус за подпись.

Также Мбаппе будет участвовать в управлении клубом.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • На форварда претендует «Реал».
  • Его действующее соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.

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Источник: твиттер Николо Скиры
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (10)
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Benifacto
1653148288
смешные
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Лфшт
1653149708
Это будет позор всего УЕФА. ФФП итак уже шутка великая, а после такого будет вообще просто тряпчка на входе в общественный туалет на сельском вокзале
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BRO_football
1653150175
Парню 23 года. Что он понимает в управлении клубом? У ПСЖ там совсем башню сносит от бесконечного количества бабла.
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Lipatoff
1653154362
Чего добился Мбапе??? НИЧЕГО!!! Если останется, то его карьера кончена, останется раздутым денежным мешком...все-таки смены двум великим, пока нет
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САНЁК17
1653157071
Ну удачи ему там,если возглавит Зидан то они возможно выиграет ЛЧ,есть слухи что Зидан будет тренером ПСЖ но не факт,из за этого он и остаётся в клубе.
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nelez
1653159042
Пусть играет на чемпионате одной команды. В Ла Лиге ест РЕАЛ , Барселона , Севилья , Атлетико Мадрид , Вильяреал , Валенсия. , в АПЛ ест Манчестер Сити , Ливерпуль , Челси , Арсенал , Тотенхем. В Ла Лиге ест Винисиус , Родриго , Ансу Фати , Гави много других восходящих звезд. А Во франции какие клубы будут соперником ПСЖ или с кем он будет соревноваться? Да там ест Месси , Неймар. Но мбаппе для них маленький. Он не равен им и никогда не станет равным таким гигантом. В конце карьеры он будет многократным чемпионом Франции и многократным обладателем кубка франции. Не более. А финалы ЛЧ он будет смотреть или на трибунах или перед телевизором.
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Soccerdealer63
1653250060
променял футбол на бабки...
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