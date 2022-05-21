Мбаппе будет получать в «ПСЖ» 50 миллионов в год и получит 130 миллионов за подпись. Игрок будет участвовать в клубном управлении (Николо Скира)

Нападающий Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ». Он подпишет новый контракт, который будет действовать до 2025 года.

Игрок будет зарабатывать 50 миллионов евро в год и получит 130-миллионный бонус за подпись.

Также Мбаппе будет участвовать в управлении клубом.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

На форварда претендует «Реал».

Его действующее соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.

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