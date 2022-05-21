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  • РПЛ рассчитывает заработать почти 13 миллиардов рублей в сезоне-2022/23

РПЛ рассчитывает заработать почти 13 миллиардов рублей в сезоне-2022/23

21 мая 2022, 15:25
2

Стал известен финансовый план российской Премьер-лиги на следующий сезон.

В нем указано, что РПЛ рассчитывает заработать за указанный период 12 миллиардов 873 миллиона рублей.

  • 7,7 миллиарда – плата от основного вещателя («Матч ТВ»);
  • 4,6 миллиарда – спонсоры и партнеры;
  • Остальная сумма – членские взносы и резервный фонд (197 миллионов).

Расходы лиги в сезоне-2022/23 составят 12 миллиардов 859 миллионов рублей.

  • 10,09 миллиарда – перечисление денег клубам;
  • Более 1,4 миллиарда – приобретение и делегирование прав;
  • 600 миллионов – производство ТВ-сигнала;
  • 81,77 миллиона – расходы на проведение матчей;
  • 840 тысяч – банковское обслуживание;
  • 90,146 миллиона – развитие IT;
  • 33,8 миллиона – маркетинг;
  • 66,192 миллиона – имиджевые проекты;
  • 5,5 миллиона – траты на исследования;
  • 27,4 миллиона – международное вещание;
  • 2,1 миллиона – налоги и сборы.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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derrik2000
1653137551
*ука, ну, что за страна стала!!!!!!!!!!!!! Нет бы сказать, что знаем, как поднять наш футбол на высочайший уровень, знаем, как сделать, чтобы люди вернулись на стадионы смотреть матчи, в которых ИГРА присутствует с первой до последней минуты, знают, как сделать опять футбол в стране массовым видом спорта, а не только видом "лицезрения" с трибуны стадиона или на экране ТВ и компа,, зная, как...... НЕТ! Вместо этого заявляют, что бабла хотят побольше срубить. Это говорит о том, что БАРЫГИ сейчас - и уже очень давно, лет 30-35 - везде рулят. К сожалению... ((( А барыгам, как известно, глубоко наплевать на всех остальных.
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