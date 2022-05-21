РПЛ рассчитывает заработать почти 13 миллиардов рублей в сезоне-2022/23

Стал известен финансовый план российской Премьер-лиги на следующий сезон.

В нем указано, что РПЛ рассчитывает заработать за указанный период 12 миллиардов 873 миллиона рублей.

7,7 миллиарда – плата от основного вещателя («Матч ТВ»);

4,6 миллиарда – спонсоры и партнеры;

Остальная сумма – членские взносы и резервный фонд (197 миллионов).

Расходы лиги в сезоне-2022/23 составят 12 миллиардов 859 миллионов рублей.

10,09 миллиарда – перечисление денег клубам;

Более 1,4 миллиарда – приобретение и делегирование прав;

600 миллионов – производство ТВ-сигнала;

81,77 миллиона – расходы на проведение матчей;

840 тысяч – банковское обслуживание;

90,146 миллиона – развитие IT;

33,8 миллиона – маркетинг;

66,192 миллиона – имиджевые проекты;

5,5 миллиона – траты на исследования;

27,4 миллиона – международное вещание;

2,1 миллиона – налоги и сборы.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?