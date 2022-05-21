РПЛ рассчитывает заработать почти 13 миллиардов рублей в сезоне-2022/23

Стал известен финансовый план российской Премьер-лиги на следующий сезон.
В нем указано, что РПЛ рассчитывает заработать за указанный период 12 миллиардов 873 миллиона рублей.
- 7,7 миллиарда – плата от основного вещателя («Матч ТВ»);
- 4,6 миллиарда – спонсоры и партнеры;
- Остальная сумма – членские взносы и резервный фонд (197 миллионов).
Расходы лиги в сезоне-2022/23 составят 12 миллиардов 859 миллионов рублей.
- 10,09 миллиарда – перечисление денег клубам;
- Более 1,4 миллиарда – приобретение и делегирование прав;
- 600 миллионов – производство ТВ-сигнала;
- 81,77 миллиона – расходы на проведение матчей;
- 840 тысяч – банковское обслуживание;
- 90,146 миллиона – развитие IT;
- 33,8 миллиона – маркетинг;
- 66,192 миллиона – имиджевые проекты;
- 5,5 миллиона – траты на исследования;
- 27,4 миллиона – международное вещание;
- 2,1 миллиона – налоги и сборы.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «РБ Спорт»