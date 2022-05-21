Журналист «Матч ТВ» Анисимов: «Информация об уходе Федуна из «Спартака» максимально близка к истине»

Владелец «Спартака» Леонид Федун вскоре может покинуть клуб. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Антон Анисимов.
«Информация по уходу ЛАФ, насколько я знаю, максимально близка к истине», – написал ведущий программы «Есть тема» в телеграме.
- За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 1 официальный трофей.
- В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Зарема Салихова, жена Федуна.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м, но претендует на Кубок России.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Антона Анисимова