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Журналист «Матч ТВ» Анисимов: «Информация об уходе Федуна из «Спартака» максимально близка к истине»

Владелец «Спартака» Леонид Федун вскоре может покинуть клуб. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Антон Анисимов.

«Информация по уходу ЛАФ, насколько я знаю, максимально близка к истине», – написал ведущий программы «Есть тема» в телеграме.

  • За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 1 официальный трофей.
  • В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Зарема Салихова, жена Федуна.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м, но претендует на Кубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Антона Анисимова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +244

    fakeid 1 час назад

    главное, чтобы в хрюшатнике осталась заремба, иначе будет скучно

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