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  • Журналист «Матч ТВ» Анисимов: «Информация об уходе Федуна из «Спартака» максимально близка к истине»

Журналист «Матч ТВ» Анисимов: «Информация об уходе Федуна из «Спартака» максимально близка к истине»

21 мая 2022, 00:33
21

Владелец «Спартака» Леонид Федун вскоре может покинуть клуб. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Антон Анисимов.

«Информация по уходу ЛАФ, насколько я знаю, максимально близка к истине», – написал ведущий программы «Есть тема» в телеграме.

  • За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 1 официальный трофей.
  • В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Зарема Салихова, жена Федуна.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м, но претендует на Кубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Антона Анисимова
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (21)
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моэм
1653102198
Меня больше волнует кто тогда будет оплачивать расходы Спартака ?... где они будут играть и на каких условиях ...стадион то принадлежит банку "Открытие"....кто нибудь знает ответы на эти вопросы ?
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vladimir-7
1653109889
Федун уходит из-за того, что теперь нет спонсора у спартака Лукойла и откуда Федун будет получать деньжищи на оплату расходов клуба и на пополнение своих семейных расходов. Болельщики всех клубов РПЛ обратятся к Федуну, чтобы он ещё лет 20 управлял спартаком.
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серега кашин
1653110603
она и останется
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neim
1653110854
Пора спартачам самогонку гнать, балалайки и гармошки покупать, праздник скоро у них будет, Федун уходит ... Кажется, что многолетние мечты болельщиков наконец-то сбудутся. Однако, на горизонте, вырисовывается довольно не приятная для красно-белых проблема. А что будет с финансированием ? И кто будет финансировать и как быть в этой ситуации игрокам ? Неопределенность наступает неприятная и пожалуй в межсезонье новостей и сплетен начитаемся вдоволь. К Абрамовичу на поклон идти надо ))).
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R_a_i_n
1653111156
Если это так, то скорее всего придет новый меценат. Вот кто?
Ответить
Январь 59
1653112616
Понятие вскоре вполне растяжимое. Многое зависит от Лукойла, если Лукойл останется титульным спонсором, то вряд ли в ближайшее время кто то новый придет, ждать спонсоров из за рубежа??? Разве кто то из Китая или Эмиратов может решиться на такой шаг? Про Европейских спонсоров вообще нет да же и намёка. Скорее всего во всей структуре спонсорства российского футбола наступает новая ЭРА. Халявных денег не будет, распилы и высокооплачиваемые контракты- уйдут в историю. Та же история ждет и Европу, а затем и Америку. На фоне глобального кризиса, закончится эра многомиллионных контрактов.
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Vitaga
1653113525
будет как у нас обычно - скажут кому нужно - ты будешь новым владельцем и спонсором. банку ли или какой то госкорпорации. вполне может и Газпром стать хотя тут есть и Роснефть и другие варианты. такой клуб никто не бросит. вместо федуна станет чиновник - а далее всё будет зависеть от его личных пристрастий - будет ли он продолжать политику федуна и лезть во внутренние дела или пойдет по пути более разумных владельцев. а Зарема про Спартак забудет через полгода.
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ilichkadr
1653113608
Нас ожидает Смородская-2?
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NewLife
1653114305
"журналист «Матч ТВ" - это клеймо, которое предупреждает, поступившая информация это глупость или чьи то сны. "максимально близка к истине" - дебильное выражение: истина одна, а все что близко к ней вранье.
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Л.С.
1653129689
2 X 2 = 4 2 X 2 = 5 максимально близко к истине...
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