4 миллиона рублей – стоимость обучения одного российского арбитра для работы на VAR

РФС тратит порядка 4 миллионов рублей на обучение одного арбитра для работы на VAR. Об этом сообщил глава департамента судейства Павел Каманцев.

«В эти деньги входит аренда тренажеров, аренда поля для тестового матча, оплата командам этого тестового матча, доставка оборудования. Все приводит к затратам», – сказал Каманцев.

После обучения выдается лицензия, позволяющая арбитру обслуживать матчи на VAR.

Система внедрена в РПЛ в 2019 году.

VAR-центр находится в Москве.

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