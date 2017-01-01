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4 миллиона рублей – стоимость обучения одного российского арбитра для работы на VAR

РФС тратит порядка 4 миллионов рублей на обучение одного арбитра для работы на VAR. Об этом сообщил глава департамента судейства Павел Каманцев.

«В эти деньги входит аренда тренажеров, аренда поля для тестового матча, оплата командам этого тестового матча, доставка оборудования. Все приводит к затратам», – сказал Каманцев.

  • После обучения выдается лицензия, позволяющая арбитру обслуживать матчи на VAR.
  • Система внедрена в РПЛ в 2019 году.
  • VAR-центр находится в Москве.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +53

    Fialet 14 минут назад

    Дурдом. Или деньги девать некуда.

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    Рейтинг: +7113

    серега кашин 26 минут назад

    посмотреть повтор на видео стоит 4 ляма? что то дороговато

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    Рейтинг: +7477

    R_a_i_n 1 час назад

    Я понял, что бы начертить линию офсайда и понять где рука в штрафной судье надо напичкать информации на 4 лимона рублей. Иначе он не поймет.

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