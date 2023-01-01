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«Спартак» изучает возможность продажи пива на своем стадионе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб работает над тем, чтобы на «Открытие Банк Арене» продавалось пиво.

«Клуб сейчас изучает юридические тонкости на этот счeт. Разумеется, мы за реализацию пива, о чeм много раз говорили», – сказал Зеленов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10147

    alp 46 минут назад

    херле изучать.. надо брать, и продавать!

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    Рейтинг: +1630

    Vitaga > alp 23 минуты назад

    ты не понимаешь фишки) тут элементарны развод федуна на бабло - надо нанять высокооплачиваемую бригаду юристов и экономистов и не одну - за откат ессно . поизучать) а потом только начать продавать.

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    Рейтинг: +238

    fakeid 57 минут назад

    и жёлуди на закуску

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    Рейтинг: +304

    Спартач80 > fakeid 19 минут назад

    Бомжихам самое то...

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