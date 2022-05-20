«Спартак» изучает возможность продажи пива на своем стадионе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб работает над тем, чтобы на «Открытие Банк Арене» продавалось пиво.

«Клуб сейчас изучает юридические тонкости на этот счeт. Разумеется, мы за реализацию пива, о чeм много раз говорили», – сказал Зеленов.

На матче «Динамо» – «Сочи» будет разрешена продажа пива.

Болельщики с большой долей вероятности смогут купить пиво на финале Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?