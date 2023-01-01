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«Зенит» сохраняет интерес к Жемалетдинову

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может оказаться в «Зените».

Петербургский клуб намерен подписать 25-летнего футболиста, если команду покинет кто-то из бразильских легионеров.

Впервые об интересе «Зенита» к форварду «Локо» сообщалось еще в апреле.

  • В этом сезоне Жемалетдинов забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +304

    Спартач80 24 минуты назад

    Бомжихи начинают разувать конкурентов-обычная их тактика...

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    Рейтинг: +14815

    Barmaleushka 28 минут назад

    Неделя ах у ительных историй стартовала .

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    Рейтинг: +4434

    Красногорск_Фан 29 минут назад

    Такая корова нужна самому )) Не отдадим.

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    Рейтинг: +16199

    paracetamol 39 минут назад

    Может хватит Семаку все барахло в Рашке собирать?

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