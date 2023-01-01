«Зенит» сохраняет интерес к Жемалетдинову

Бомжихи начинают разувать конкурентов-обычная их тактика...
Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может оказаться в «Зените».
Петербургский клуб намерен подписать 25-летнего футболиста, если команду покинет кто-то из бразильских легионеров.
Впервые об интересе «Зенита» к форварду «Локо» сообщалось еще в апреле.
- В этом сезоне Жемалетдинов забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
- Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?