«Зенит» сохраняет интерес к Жемалетдинову

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может оказаться в «Зените».

Петербургский клуб намерен подписать 25-летнего футболиста, если команду покинет кто-то из бразильских легионеров.

Впервые об интересе «Зенита» к форварду «Локо» сообщалось еще в апреле.

В этом сезоне Жемалетдинов забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.

Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

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