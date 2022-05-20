«Химки» хотели назначить Бердыева главным тренером до Юрана. Он отказался

Спортивный журналист Айдын Кожахмет заявил, что главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев мог возглавить «Химки».

— Слухи о том, что Бердыев может уйти из «Кайрата», имеют под собой почву?

— При такой игре и результатах слухи неизбежны. По моей информации, он не намерен покидать клуб, поскольку имеет определенные обязательства по отношению к Боранбаеву. Если Бердыев сейчас уйдет, это будет выглядеть так, словно он подвел команду, клуб и лично владельца, а у них уважительные отношения.

— В контракте тренера есть пункт, позволяющий рассчитывать на уход в случае подходящих предложений, но Бердыев на одной из пресс-конференций опроверг их наличие.

— Насколько знаю, его звали «Химки». До Юрана. Отказался.

Бердыев возглавил «Кайрат» в августе 2021 года.

Он дважды брал РПЛ с «Рубином».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?