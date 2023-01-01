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«Химки» хотели назначить Бердыева главным тренером до Юрана. Он отказался

Спортивный журналист Айдын Кожахмет заявил, что главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев мог возглавить «Химки».

— Слухи о том, что Бердыев может уйти из «Кайрата», имеют под собой почву?

— При такой игре и результатах слухи неизбежны. По моей информации, он не намерен покидать клуб, поскольку имеет определенные обязательства по отношению к Боранбаеву. Если Бердыев сейчас уйдет, это будет выглядеть так, словно он подвел команду, клуб и лично владельца, а у них уважительные отношения.

— В контракте тренера есть пункт, позволяющий рассчитывать на уход в случае подходящих предложений, но Бердыев на одной из пресс-конференций опроверг их наличие.

— Насколько знаю, его звали «Химки». До Юрана. Отказался.

  • Бердыев возглавил «Кайрат» в августе 2021 года.
  • Он дважды брал РПЛ с «Рубином».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7354

    vladik12 3 часа назад

    Боялся, что не спасет от вылета и запятнает себя на старости лет. А Барсик - спас!

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    Рейтинг: +15376

    ilichkadr > vladik12 3 часа назад

    Не, боялся, что в Химках уже всё украдено до него.

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