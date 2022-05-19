Бразильские легионеры «Зенита» досрочно ушли в отпуск. Они не сыграют с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие футболисты пропустят матч 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Кто не сыграет в последнем матче сезона в РПЛ? Ну, наши бразильцы получили на четыре дня больше выходных. Связано с это с тем, что, в отличие от российских игроков, они реже бывают дома. Поэтому, когда есть возможность, мы идeм навстречу бразильцам.

Что касается Барриоса – он готовится. Мы ему предложили такой же вариант, но он попросил те же четыре дня в начале нашего подготовительного этапа.

Дима Чистяков прооперирован в связи с переломом носа, он тоже не будет участвовать. Остальные все, кроме тех, кто был травмирован давно, примут участие в матче.

Будем ли привлекать игроков из молодeжки и дубля? Да, уже с нами тренируется группа из семи человек, которые поедут с нами в Нижний и будут готовы принять участие в матче», – сказал Семак.

«Нижний Новгород» примет «Зенит» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.

За петербургский клуб выступают 5 бразильцев – Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Юри Алберто.

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