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Бразильские легионеры «Зенита» досрочно ушли в отпуск. Они не сыграют с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие футболисты пропустят матч 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Кто не сыграет в последнем матче сезона в РПЛ? Ну, наши бразильцы получили на четыре дня больше выходных. Связано с это с тем, что, в отличие от российских игроков, они реже бывают дома. Поэтому, когда есть возможность, мы идeм навстречу бразильцам.

Что касается Барриоса – он готовится. Мы ему предложили такой же вариант, но он попросил те же четыре дня в начале нашего подготовительного этапа.

Дима Чистяков прооперирован в связи с переломом носа, он тоже не будет участвовать. Остальные все, кроме тех, кто был травмирован давно, примут участие в матче.

Будем ли привлекать игроков из молодeжки и дубля? Да, уже с нами тренируется группа из семи человек, которые поедут с нами в Нижний и будут готовы принять участие в матче», – сказал Семак.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 19:52
Комментарии5
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    Рейтинг: +655

    Suvorov51 1 час назад

    ВТОРОЙ ФАРМ КЛУБ А ВОЗМОЖНО И ТРЕТИЙ. ТАМ ЕЩЕ ОРЕНБУРГ. СКОРО ОДИН БОМЖАТНИК БУДЕТ В ЛИГИ

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    Рейтинг: +229

    fakeid > Suvorov51 12 минут назад

    и имя этому бомжатнику - спартаг. 100 лет без собственного дома, даже открывашку приходится арендовать. какой позор основателям бомж-движа из тарасятника. гы-гы-гы!

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    Рейтинг: +14791

    Barmaleushka 1 час назад

    Значит сольют Сашке .

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    Рейтинг: +230

    Slavan62 > Barmaleushka 1 час назад

    А чего зад драть. Уже всё решено. Если бы не Спартак, то и предыдущую игру играли явно вторым составом

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    Рейтинг: +16716

    Garrincha58 1 час назад

    подарок Кержакову? посмотрим чтобы было с Зенитом без легионеров наверняка первое место бы не выиграли

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