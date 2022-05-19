Ибрагимович отказался от вызова в сборную Швеции из-за проблем со здоровьем

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отказался от вызова в сборную Швеции на матчи Лиги наций.

По информации Football Italia, 40-летний футболист решил не ехать в сборную из-за проблем со здоровьем. Это решение не повлияет на будущее Ибрагимовича в национальной команде.

Златан в этом сезоне Серии А провел 22 матча, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.

Его «Милан» лидирует в Серии А перед последним туром.

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