Ибрагимович отказался от вызова в сборную Швеции из-за проблем со здоровьем

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отказался от вызова в сборную Швеции на матчи Лиги наций.
По информации Football Italia, 40-летний футболист решил не ехать в сборную из-за проблем со здоровьем. Это решение не повлияет на будущее Ибрагимовича в национальной команде.
- Златан в этом сезоне Серии А провел 22 матча, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.
- Его «Милан» лидирует в Серии А перед последним туром.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Football Italia