Семак: «В Fan ID нет ничего плохого. Но нужно согласие людей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о введении системы Fan ID в РПЛ.

— Вы еще не высказывались о Fan ID. Что вы думаете о паспорте болельщика?

— Думаю, что абсолютно все заинтересованы, чтобы играть при полных стадионах и с максимально возможным количеством болельщиков. Касаемо принятия Fan ID, на чемпионате мира его тоже все оформляли — в этом нет ничего плохого.

Но вопрос в том, чтобы это было с согласия людей, которые ходят на стадион. Мне кажется, нужно объяснить. Я не вижу в этом ничего плохого. Если есть какие-то вопросы, они должны решать переговорным путем, нужно находить оптимальные пути решения.

Мы все заинтересованы в том, чтобы болельщики приходили на стадионы, потому что они делают обстановку более напряженной и интересной для всех нас. И для телевидения, и для футболистов, и для тех, кто приходит на стадион. Это большая часть антуража футбола, которую мы любим.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?