Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

Дэвис остался в запасе «Рейнджерс» на финал ЛЕ против «Айнтрахта». Он играл в финале против «Зенита» в 2008 году

В заявку «Рейнджерс» на финал Лиги Европы против «Айнтрахта» попал только один игрок, который принимал участие в последнем еврокубковом финале клуба – в 2008 году против «Зенита». Это Стивен Дэвис.

На встречу с «Айнтрахтом» Дэвис остался в запасе, а против «Зенита» (0:2) 14 лет назад провел весь матч.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Трапп, Роде, Костич – в старте «Айнтрахта» на финал ЛЕ; экс-спартаковец Сакала остался в запасе «Рейнджерс» 1
Лига Европы. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» сыграют в финале 9
150 тысяч фанатов приехали в Севилью на финал Лиги Европы 1
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:54
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11