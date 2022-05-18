Дэвис остался в запасе «Рейнджерс» на финал ЛЕ против «Айнтрахта». Он играл в финале против «Зенита» в 2008 году

В заявку «Рейнджерс» на финал Лиги Европы против «Айнтрахта» попал только один игрок, который принимал участие в последнем еврокубковом финале клуба – в 2008 году против «Зенита». Это Стивен Дэвис.

На встречу с «Айнтрахтом» Дэвис остался в запасе, а против «Зенита» (0:2) 14 лет назад провел весь матч.

У «Рейнджерс» 50 лет не было евротрофеев.

«Айнтрахт» брал Кубок УЕФА в 1980 году.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?