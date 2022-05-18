«Спартак»: «Чины были недовольны клипом перед игрой с «Зенитом», но там изображен не бездомный, а человек со скованными жилищными условиями»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал выпущенный перед матчем с «Зенитом» (1:1) видеоклип.

– Вы говорили, что некоторые чины были недовольны вашим последним клипом.

– Недовольство было, но это уже перевернутая страница.

– Что вы хотели показать этим роликом?

– Мы хотели обратить внимание на некоторые особенности этого сезона и российского футбола вообще. Мы сделали это спокойно, без оскорблений. Мы не замалчиваем, а говорим.

Это не так, что в клипе изображен бездомный. Это просто человек, у которого скованы жилищные условия. Так жизнь сложилась.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?