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«Спартак»: «Чины были недовольны клипом перед игрой с «Зенитом», но там изображен не бездомный, а человек со скованными жилищными условиями»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал выпущенный перед матчем с «Зенитом» (1:1) видеоклип.

– Вы говорили, что некоторые чины были недовольны вашим последним клипом.

– Недовольство было, но это уже перевернутая страница.

– Что вы хотели показать этим роликом?

– Мы хотели обратить внимание на некоторые особенности этого сезона и российского футбола вообще. Мы сделали это спокойно, без оскорблений. Мы не замалчиваем, а говорим.

Это не так, что в клипе изображен бездомный. Это просто человек, у которого скованы жилищные условия. Так жизнь сложилась.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +7810

    piligrim1986 45 минут назад

    вы бы лучше занимались организацией игры и менеджмента, а не всякой шляпой. чуть не вылетели, а как-будто похер

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    Рейтинг: +7331

    vladik12 > piligrim1986 33 минуты назад

    Тупим? Не можем понять, в чем заключается функционал пресс-службы?

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    Рейтинг: +3342

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Вы придурки уже задолбали всех, вашу долбонную пресслужбу нужно было уже давно разогнать. Это уже не первый ляп, который ставит и команду и ее болельщиков в глупое положение.

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    Рейтинг: +15288

    ilichkadr 1 час назад

    Да, уж у руководства Зенита и большинства его игроков очень скованы жилищные условия. Одни в общаге прозябают, другие (вновь прибывшие) в картонном домике под газовой трубой ютятся.
    P.S. Ну, откуда такие дебилы берутся!?

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