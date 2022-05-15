Зеленов: «Влиятельные люди были не очень довольны нашим роликом про бездомного. Руководству «Спартака» все понравилось»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал выпущенный перед матчем с «Зенитом» клип про бездомного.

«Людям моего возраста клип понравился. Реакция разнообразная, каждый увидел то, что хотел увидеть.

РФС — ветхий старый дом? Смотрите клип. Главное, чтобы каждый болельщик увидел то, что хотел увидеть. Вчера получил много звонков от влиятельных людей по поводу клипа. Они были не очень довольны. Нашему руководству все понравилось. У нашей медиакоманды полная свобода действий, никакой цензуры нет. Если «Зенит» ответит — будет здорово», – сказал Зеленов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?