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Зеленов: «Влиятельные люди были не очень довольны нашим роликом про бездомного. Руководству «Спартака» все понравилось»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал выпущенный перед матчем с «Зенитом» клип про бездомного.

«Людям моего возраста клип понравился. Реакция разнообразная, каждый увидел то, что хотел увидеть.

РФС — ветхий старый дом? Смотрите клип. Главное, чтобы каждый болельщик увидел то, что хотел увидеть. Вчера получил много звонков от влиятельных людей по поводу клипа. Они были не очень довольны. Нашему руководству все понравилось. У нашей медиакоманды полная свобода действий, никакой цензуры нет. Если «Зенит» ответит — будет здорово», – сказал Зеленов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 17:15
Комментарии10
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    Рейтинг: +182

    казанский лис 12 минут назад

    господин ПЖ был недоволен, ты из ящика пишешь?

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    Рейтинг: +15104

    ilichkadr 26 минут назад

    Димон, кто бы сомневался. Ёжику понятно, чей был персональный заказ.

    0
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    Рейтинг: +5820

    maygli 37 минут назад

    Гнать этого Зеленова ссаными тряпками, как Кирильчеву Наташу из ЦСКА.
    Только клуб позорит ... идиот.

    2
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    Рейтинг: +229

    Мортус 1 час назад

    Редкостный долбоящер.

    3
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    Рейтинг: +26

    chav44 2 часа назад

    Ну, если этот недоумок будет и дальше руководить пресс-службой, а руководству будет нравиться то, что он делает, то, боюсь, число ненавистников Спартака будет в разы увеличиваться.

    3
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    Рейтинг: +5820

    maygli 2 часа назад

    Дуpак.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +627

    Suvorov51 2 часа назад

    Промгаз хочет забыть что бомжатник - это помойка. но в стране это все знают

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    Рейтинг: +6999

    Томик > Suvorov51 1 час назад

    Львов себе каких-то присвоили. На самом деле - вонючие помоечные коты.

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    Рейтинг: +14543

    Barmaleushka > Томик 35 минут назад

    А кто-то рабы с нетрадиционной ориентацией и грязные ****** . А то гладияторов там себе намалевали , понимаешь .

    2
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    Рейтинг: +182

    казанский лис > Томик 10 минут назад

    ты как полицай рабовладелец в вонючках разбираешься, всю жизнь мусором ссаным работал.

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