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  • Зеленов: «Влиятельные люди были не очень довольны нашим роликом про бездомного. Руководству «Спартака» все понравилось»

Зеленов: «Влиятельные люди были не очень довольны нашим роликом про бездомного. Руководству «Спартака» все понравилось»

15 мая 2022, 17:15
9

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал выпущенный перед матчем с «Зенитом» клип про бездомного.

«Людям моего возраста клип понравился. Реакция разнообразная, каждый увидел то, что хотел увидеть.

РФС — ветхий старый дом? Смотрите клип. Главное, чтобы каждый болельщик увидел то, что хотел увидеть. Вчера получил много звонков от влиятельных людей по поводу клипа. Они были не очень довольны. Нашему руководству все понравилось. У нашей медиакоманды полная свобода действий, никакой цензуры нет. Если «Зенит» ответит — будет здорово», – сказал Зеленов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (9)
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maygli
1652624658
Дуpак.
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chav44
1652625242
Ну, если этот недоумок будет и дальше руководить пресс-службой, а руководству будет нравиться то, что он делает, то, боюсь, число ненавистников Спартака будет в разы увеличиваться.
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Мортус
1652628704
Редкостный долбоящер.
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maygli
1652630629
Гнать этого Зеленова ссаными тряпками, как Кирильчеву Наташу из ЦСКА. Только клуб позорит ... идиот.
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ilichkadr
1652631321
Димон, кто бы сомневался. Ёжику понятно, чей был персональный заказ.
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казанский лис
1652632116
господин ПЖ был недоволен, ты из ящика пишешь?
Ответить
maygli
1652638661
Зеленов: «Влиятельные люди были очень не довольны, но я пилию на них, они ничего не понимают в современных тенденциях моего возраста".
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