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Лига Европы. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» сыграют в финале

Сегодня, 18 мая, состоится финал Лиги Европы. В главном матче сезона встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на севильском «Рамон Санчес Писхуане», которая начнется в 22:00 по Москве.

  • «Рейнджерс» в полуфинале прошел другую немецкую команду – «Лейпциг».
  • «Айнтрахт» по ходу плей-офф выбил «Барселону».
  • В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Вильярреал».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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