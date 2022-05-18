Лига Европы. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» сыграют в финале

Сегодня, 18 мая, состоится финал Лиги Европы. В главном матче сезона встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на севильском «Рамон Санчес Писхуане», которая начнется в 22:00 по Москве.

«Рейнджерс» в полуфинале прошел другую немецкую команду – «Лейпциг».

«Айнтрахт» по ходу плей-офф выбил «Барселону».

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Вильярреал».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?