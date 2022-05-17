Тарханов: «Не знаю, как ЦСКА заменит Фернандеса. Это большая потеря»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба защитника Марио Фернандеса.

«Не знаю, кто стал инициатором такого решения, но давайте подождем официальных новостей. Если Алексей Березуцкий действительно хочет попробовать себя в Европе, то сперва ему нужно зарекомендовать себя в РПЛ, а с этим сейчас у него проблемы.

Уход Фернандеса? Это большая потеря для армейцев. Такого игрока будет трудно заменить. Даже не знаю, как ЦСКА заменит бразильца. Академия ведь сейчас тоже не блещет талантами. Как-то сложно сейчас все в ЦСКА», — сказал Тарханов.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.

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