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  • Газизов: «В России не хватает проходных матчей, позволяющих играть в более открытый футбол»

Газизов: «В России не хватает проходных матчей, позволяющих играть в более открытый футбол»

17 мая 2022, 17:23
4

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не считает, что возможное расширение РПЛ навредит лиге.

– После расширения увеличится количество неинтересных, проходных матчей. Разве нет?

– Наоборот. Наш чемпионат излишне усреднен. Это же нонсенс, когда лучший бомбардир РПЛ играет в команде, которая борется за выживание. У нас явно не хватает проходных матчей, позволяющих играть в более открытый футбол.

В этом сезоне последние три клуба РПЛ одержали 18 побед в 87 матчах. Это 20,7% побед. В топ-5 европейских лигах примерно такие же пропорции. Если бы в РПЛ было больше матчей, процент бы понизился.

И это не единичный сезон. Каждый год чемпион РПЛ набирает меньше очков чем последние три команды совместно (за исключением прошлого сезона, когда «Тамбов» просто развалился и отдал все матчи).

Я еще раз подчеркиваю, речь идет только о чемпионате страны. Мы играем меньшее количество встреч, у нас меньше проходных соперников. В итоге получаем неумение бороться со средними иностранными клубами.

– Может, все неудачи из-за того, что в РПЛ едут не за тем, чтобы играть в еврокубках, а за деньгами?

– Это происходит из-за того, что у нас более короткий чемпионат, в котором очень сложно прогрессировать.

Если форвард топ-клуба в Испании, Голландии или Португалии проводит в районе 45 матчей внутри страны (чемпионат, Кубок, Кубок лиги) и в каждом из этих матчей в среднем имеет 2,5 момента (112 моментов за сезон), то в РПЛ это спокойно может быть 35 матчей и 1,8 момент за игру (63 в общем).

То есть у форвардов российских клубов не так много возможностей максимально отработать свои навыки в игре. То же касается и защитников.

  • «Уфа» за тур до конца чемпионата идет в зоне вылета.
  • Команда может остаться в РПЛ, если победит «Рубин» в 30-м туре.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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moskowcity-petrv
1652798564
В фнл будешь проявлять себя, умник
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Павелий
1652798589
Газизов, так твоя Уфа играет в автобус через матч.
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серега кашин
1652799280
уфа наглядный пример, команда которая стоит у своей штрафной весь матч
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kostilio
1652800309
у нас должно быть 10-12 команд в рпл,а когда клубы научатся зарабатывать ,а не сидеть на гос бюджете тогда можно и 18 и 20 команд,
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