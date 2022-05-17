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Газизов: «В России не хватает проходных матчей, позволяющих играть в более открытый футбол»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не считает, что возможное расширение РПЛ навредит лиге.

– После расширения увеличится количество неинтересных, проходных матчей. Разве нет?

– Наоборот. Наш чемпионат излишне усреднен. Это же нонсенс, когда лучший бомбардир РПЛ играет в команде, которая борется за выживание. У нас явно не хватает проходных матчей, позволяющих играть в более открытый футбол.

В этом сезоне последние три клуба РПЛ одержали 18 побед в 87 матчах. Это 20,7% побед. В топ-5 европейских лигах примерно такие же пропорции. Если бы в РПЛ было больше матчей, процент бы понизился.

И это не единичный сезон. Каждый год чемпион РПЛ набирает меньше очков чем последние три команды совместно (за исключением прошлого сезона, когда «Тамбов» просто развалился и отдал все матчи).

Я еще раз подчеркиваю, речь идет только о чемпионате страны. Мы играем меньшее количество встреч, у нас меньше проходных соперников. В итоге получаем неумение бороться со средними иностранными клубами.

– Может, все неудачи из-за того, что в РПЛ едут не за тем, чтобы играть в еврокубках, а за деньгами?

– Это происходит из-за того, что у нас более короткий чемпионат, в котором очень сложно прогрессировать.

Если форвард топ-клуба в Испании, Голландии или Португалии проводит в районе 45 матчей внутри страны (чемпионат, Кубок, Кубок лиги) и в каждом из этих матчей в среднем имеет 2,5 момента (112 моментов за сезон), то в РПЛ это спокойно может быть 35 матчей и 1,8 момент за игру (63 в общем).

То есть у форвардов российских клубов не так много возможностей максимально отработать свои навыки в игре. То же касается и защитников.

  • «Уфа» за тур до конца чемпионата идет в зоне вылета.
  • Команда может остаться в РПЛ, если победит «Рубин» в 30-м туре.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +120

    kostilio 1 час назад

    у нас должно быть 10-12 команд в рпл,а когда клубы научатся зарабатывать ,а не сидеть на гос бюджете тогда можно и 18 и 20 команд,

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    Рейтинг: +7109

    серега кашин 2 часа назад

    уфа наглядный пример, команда которая стоит у своей штрафной весь матч

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    Рейтинг: +5368

    Павелий 2 часа назад

    Газизов, так твоя Уфа играет в автобус через матч.

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    Рейтинг: +1214

    moskowcity-petrv 2 часа назад

    В фнл будешь проявлять себя, умник

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